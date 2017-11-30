التجاري وفا بنك إيجيبت راعيًا لجوائز مسابقة الابتكار بمعرض Cairo ICT

المال- خاصيشارك "التجاري وفا بنك إيجيبت" في معرض ومؤتمر Cairo ICT في دورته الـ 21 كراعٍ ذهبي حيث تشمل مشاركة "التجاري وفا بنك إيجيبت" في المعرض رعاية مسابقة "الملتقى الثاني لإبتكارات المستقبل" INNOVATION ARENA والتي تتضمن مشاركة 50 مجموعة من الشباب المبتكرين وأصحاب الأفكار الواعدة في سباقات متتال

المال- خاص

يشارك “التجاري وفا بنك إيجيبت” في معرض ومؤتمر Cairo ICT في دورته الـ 21 كراعٍ ذهبي حيث تشمل مشاركة “التجاري وفا بنك إيجيبت” في المعرض رعاية مسابقة “الملتقى الثاني لإبتكارات المستقبل” INNOVATION ARENA والتي تتضمن مشاركة 50 مجموعة من الشباب المبتكرين وأصحاب الأفكار الواعدة في سباقات متتالية في مجالات الصحة والتعليم والتواصل الإجتماعي والمدن الذكية والمدفوعات الرقمية وتطبيقات الإلكترونية تخدم المجتمع ككل. تأتي رعاية البنك للمسابقة والجوائز الثلاثة في إطار حرص البنك على دعم المبتكرين والتواصل المباشر معهم.

يشارك البنك بجناحين في “قسم الشمول المالي والرقمي” و”ساحة الإبتكار” حيث يؤكد تواجده في خدمات دعم الشمول الرقمي والشمول المالي التي تتميز بها المجموعة.

ومن جانبها أوضحت هلا صقر – العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت – أن المشاركة هذا العام هي مشاركة خاصة حيث تتزامن مع بدء العمل بالعلامة التجارية للتجاري وفا بنك والتي تمثل أول وأكبر المشاركات التي يقوم بها البنك من حيث رعاية الأحداث الهامة في السوق المصري. كما ألقت الضوء على ريادة مجموعة التجاري وفا بنك في مجال الإبتكار والحلول التكنولوجية كأداة فعالة في تحقيق أهداف الشمول المالي. وأضافت من “أهدافنا المستقبلية إستقدام التقنيات المتطورة والقنوات البديلة إلى البنك في مصر لخدمة وتوسيع قاعدة العملاء ومساندة مبادرة الشمول المالي”.

وأكد عبد الرفيع الهاشمي – رئيس قطاع التجزئة المصرفية والأعمال – أن البنك يهدف من خلال استراتيجيته المقبلة خدمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والذي من شأنه تحقيق التنمية الإقتصادية المستهدفة. وأضاف ” إن إختياراتنا تنبثق من الدراسات التي قمنا بها مؤخراً والتي توجت بوضع إستراتيجية محكمة وخارطة طريق ستواكب عملنا خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن أجل تحقيق ذلك علينا أن نعمل على تطوير بنك يعتني بكل الشرائح، أفراد وشركات ومؤسسات، ويقدم لهم كافة الخدمات المالية والعملية عبر قنوات متعددة وحديثة ترقى إلى تطلعات العملاء. ونطور قدراتنا معتمدين على الإبداع والإبتكار من أجل مساعدة ودعم العملاء على تنمية أنشطتهم ليصبحوا متميزين ورواد في مجال أعمالهم.

جدير بالذكر أن أعضاء الفريق الإداري للبنك يشاركون بقوة وحضور متميز في الجلسات الخاصة بمؤتمر ICT Cairo والحلقات النقاشية ضمن فعاليات المؤتمر وهم: السيد/ عبد الرفيع الهاشمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية وقطاع الأعمال، والسيد/ شادي كمال رئيس قطاع شئون الإدارة التنفيذية والاستراتيجية، والسيدة/ أمنية النصيري مدير إدارة بقطاع العمليات والسيدة/ نانسي بسيوني مدير إدارة القنوات الرقمية والبديلة

كما تدير السيدة/ سارة إبراهيم رئيس قطاع التسويق والشئون المؤسسية، ندوة بعنوان “كن مبدعًا في تسويق تطبيقك”، وتشارك السيدة/ نانسي بسيوني مدير إدارة القنوات الرقمية والبديلة بالتجاري وفا بنك إيجيبت في لجنة تحكيم المسابقة.

ويقام حفل توزيع جوائز الإبتكار في يوم 6 ديسمبر 2017 في تمام الساعة الخامسة مساء عن طريق منظمي كايرو ICT وفريق الإدارة من التجاري وفا بنك إيجيبت بساحة الابتكار.