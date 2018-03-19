التجاري وفا بنك إيجيبت الراعي الرسمي لأول جمعية أعمال مصرية مغربية

محمد سالم: قام التجاري وفا بنك إيجيبت، برعاية حفل تأسيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، الذي أقيم على هامش ندوة تحت عنوان "آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي بين مصر والمملكة المغربية"، بحضور د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومجموعة من أعضاء…



محمد سالم:



قام التجاري وفا بنك إيجيبت، برعاية حفل تأسيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، الذي أقيم على هامش ندوة تحت عنوان “آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي بين مصر والمملكة المغربية”، بحضور د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومجموعة من أعضاء الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، وعلى رأسهم محمد عادل حسني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ولفيف من قيادات التجاري وفا بنك إيجيبت، على رأسهم هلا صقر، العضو المنتدب، وأعضاء اللجنة التنفيذية بالبنك، ومجموعة من كبار رجال الأعمال بمصر.



وقام عبد الرفيع الهاشمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والأعمال بالتجاري وفا بنك إيجيبت، بإلقاء كلمة أكد فيها أن مجموعة التجاري وفا بنك، اختارت الاستثمار في السوق المصرية، ليس فقط تماشياً مع إستراتيجيتها التوسعية الطموحة، ولكن لرغبتها فى ترك بصمة واضحة على الاقتصاد المصري الواعد، من خلال تدعيم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المغربية، وبين مصر وباقي الدول التي تتواجد بها المجموعة، خاصة الدول الأفريقية التي توليها الحكومة المصرية أهمية خاصة، في ضوء خططها التنموية.

تضمنت كلمة الهاشمي، عرض فيلم وثائقي عن المنتدى الدولي الخامس لتنمية أفريقيا، والذي تقيمه المجموعة سنويا بالدار البيضاء، ويمثل المنتدى منصة مرجعية لمجتمع الأعمال، وأصحاب القرار السياسي بأفريقيا، كما يشكل قناة تفاعلية حقيقية لتبادل الآراء، والتفاعل بين المستثمرين لخلق فرص استثمارية بالقارة السمراء.

كما أكد الهاشمي، أن المجموعة أحدث استثمار أجنبي بالقطاع المصرفي المصري، باستحواذها على بنك باركليز مصر، وأول استثمار مغربي في ذلك المجال، وتعمل على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة، التي اكتسبتها من خبراتها في البلاد التي تعمل بها .

وأشار إلى أنها تتواجد في ٢٦ دولة، منها ١٦ دولة أفريقية، كما أشار إلى أن مصر تعتبر سوقاً إستراتيجياً واعداً، وبه العديد من الفرص الاستثمارية، وأكد أن مكانة مصر تؤهلها لتكون بوابة الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة العمل.



نبذة عن مجموعة التجاري وفا بنك

تعد “مجموعة التجاري وفا بنك”، أول مجموعة مصرفية ومالية في المغرب والاتحاد الإقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، كما أنها فاعل رئيسي في CEAMC، و تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة من خلال مجموعة من الشركات التابعة في القطاع التمويلي، وتتضمن “التأمين، والإسكان، والائتمان الاستهلاكي، والتأجير، وإدارة الأصول، والوساطة في البورصة، والخدمات المصرفية الخاصة، والاستشارات المالية، والتأجير طويل الأجل، والتخصيم، وغيرها.

ويقع مقرها الرئيسي في المملكة المغربية، وتنتشر فروعها في 25 دولة من خلال شركات تابعة، أغلبية أسهمها في مصر، وتونس، وموريتانيا، والسنغال، وبوركينا فاسو، ومالي، وساحل العاج، والكنغو، والجابون، والكاميرون، وتوجو، وبنين، والنيجر، كما تتواجد فى فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا، وأسبانيا، بالإضافة إلى إنجلترا.

وتتواجد المجموعة أيضا من خلال شركات مالية، أو مكاتب تمثيلية في لندن، وجنيف، ومونتريال، وأبو ظبي، ودبي، وتريبولي، والرياض.

