التجاري والشقيقتان يستحوذان على ثلث تعاملات السمسرة في 4 أشهر

منى عبدالبارياستحوذت 3 شركات على ثلث تعاملات سوق الوساطة في الأوراق المالية، خلال الفترة من يناير وحتى إبريل العام الحالي، بقيم تداولات 89 مليار جنيه.وتصدر شركات الوساطة خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام، التجاري الدولي للسمسرة بحصة سوقية 12.6%، وقيم تداولات 33.4 مليار جنيه، وفي المرك

منى عبدالباري

استحوذت 3 شركات على ثلث تعاملات سوق الوساطة في الأوراق المالية، خلال الفترة من يناير وحتى إبريل العام الحالي، بقيم تداولات 89 مليار جنيه.

وتصدر شركات الوساطة خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام، التجاري الدولي للسمسرة بحصة سوقية 12.6%، وقيم تداولات 33.4 مليار جنيه، وفي المركزين الثاني والثالث الشقيقتان المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 11.1%، بقيم تداولات 29.5 مليار جنيه، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 9.7% بقيمة تداولات 25.9 مليار جنيه.

يشار إلى أنه خلال شهر إبريل تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة شركات الوساطة بحصة سوقية 57% بمفردها، بقيم تداولات 3.2 مليار جنيه.