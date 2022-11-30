«التجاري الدولي» يُهيمن على 31.4% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمن سهم “التجاري الدولي” على نحو 31.4% من تداولات البورصة المصرية المسجلة بجلسة اليوم الأربعاء بقمة 1.1 مليار جنيه .

وسجلت تداولات الأسهم قفزة كبيرة بنحو 3.5 مليار جنيه وهو المستوى الأعلى منذ مايو 2021، كما ارتفع عدد العمليات المنفذة في البورصة المصرية خلال الجلسة إلي 83.3 ألف عملية وهو المستوى الأعلى منذ يونيو 2009 .

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على تباين في الأداء وسط توجه بيعي للمتعاملين الأجانب وقفزة كبيرة في تداولات الأسهم .

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.57% عند 13259 نقطة، فيما تراجع المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 0.32% ليصل 2583 نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 0.1% عند 3740 نقطة، وارتفع متساوي الأوزان “egx50” بنسبة 0.18% عند 2282 نقطة .

وجرى التداول على نحو 201 ورقة مالية، هيمن الصعود على 59 من بينهم وتراجع 89 آخرون، وظل الباقية دون أي تغيرات، فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 870.04 مليار جنيه .