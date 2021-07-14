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«التجاري الدولي» يُعلن عن تبرعه بـ 30 مليون جنيه لمستشفى «57357»

للمساهمة في مصاريف التشغيل السنوية الخاصة لعلاج حوالي 7114 طفلا
يحيى ياسين 3:17 م, الأربعاء, 14 يوليو 21 3:17 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

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أعلن البنك التجاري الدولي مصر، تبرعه بقيمة 30 مليون جنيه لصالح مستشفى “سرطان الأطفال 57357″؛ للمساهمة في مصاريف التشغيل السنوية الخاصة لعلاج حوالي 7114 طفلا بفرعي المستشفى بالقاهرة وطنطا.

وأوضح البنك في بيان صحفي أنّ قيمة التبرع تشمل تكلفة علاج أطفال مرضى السرطان بالغرف العلاجية ووحدة العلاج اليومي والعيادات الخارجية والطوارئ في المستشفى بفرعيها بالقاهرة وطنطا، بالإضافة إلى العلاج الكيميائي والإشعاعي ومختلف احتياجات المرضى.

وأضاف البنك أنّ إجمالي تبرعاته للمستشفى على مدار 10 أعوام بلغ 200 مليون جنيه، والذي ساهم في علاج أكثر من 140 ألف طفل، حيث يُعد البنك من أهم شركاء النجاح لمستشفى “57357”، وذلك لتنوع أشكال التعاون بينهما.

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وفي هذا السياق، قال شريف السعيد، مدير البنك التجاري الدولي بمصر: إن الخطوة تؤكد على دور البنك الفعال في المجتمع، من خلال المساهمة في المُبادرات والبرامج ذات الأثر الملموس في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إدراك “التجاري الدولي” بأهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة العالمية “SDGs” على المدى الطويل في إطار رؤية مصر 2030.

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وأكد السعيد، على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي باعتباره داعم رئيس للمجتمع، مؤكدًا أن استراتيجية “التجاري الدولي” تسعى دائمًا إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة مع التركيز على قطاع صحة الأطفال، والتي تُعتبر من أكثر القطاعات احتياجًا.

وأضاف أن البنك يهتم بدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة؛ لتطوير أوضاع المجتمع المصري والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية في مجال صحة الأطفال، والتي خصص لها البنك 1.5% من أرباحه سنويًا لخدمة الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عامًا.

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بقلم يحيى ياسين

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