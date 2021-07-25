«التجاري الدولي» يُحذر عملاءه من قراصنة الإنترنت وعمليات الاحتيال الإلكترونية

وشدد البنك على ضرورة عدم مشاركة بيانات ومعلومات شخصية من العملاء عبر الإنترنت

نشر البنك التجاري الدولي تحذيرًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لعملائه من احتمالية تعرضهم لعملية قرصنة إلكترونية محتملة.

وأوضح البنك أنّ هذه العمليات تتم من خلال إرسال رسائل إلكترونية أو نصية للعملاء؛ لسرقة معلومات سرية وهامة عند الضغط على الروابط المرفقة أو تحميل ملفات غير مؤمنة.

وشدد البنك على ضرورة عدم مشاركة بيانات ومعلومات شخصية من العملاء عبر الانترنت، فيما أكد ضرورة تجاهل أي رسالة تبدو وكأنها من طرفه دون التأكد أنّها حقيقية ومن البنك مباشرة.

ونصح عملائه بضرورة التبين من عدم وجود أي أخطاء إملائية في عنوان الموقع الإلكتروني المُرسل لهم أو البريد.

وتابع البنك أنّه يتعين استخدام موقعه الرسمي أو التطبيق الخاص بالهواتف المحمولة لإتمام مختلف المعاملات المصرفية المتاحة عبر القنوات الرقمية للبنك، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن أي حالة اشتباه في صحة رسالة أو بريد إلكتروني مشتبه فيه.