التجاري الدولي يوقع اتفاقية قرض مساند من التمويل الدولية

رجب عزالدين:أعلنت البنك التجارى الدولى (مصر) عن توقيع اتفاقية قرض مساند بقيمة 100 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية ( IFC).وأضاف البنك فى بيان للبورصة المصرية أن مدة القرض تبلغ عشر سنوات وسيتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك.وتابع أن قيمة القرض لن تؤثر على حقوق

رجب عزالدين:

أعلنت البنك التجارى الدولى (مصر) عن توقيع اتفاقية قرض مساند بقيمة 100 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية ( IFC).

وأضاف البنك فى بيان للبورصة المصرية أن مدة القرض تبلغ عشر سنوات وسيتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك.

وتابع أن قيمة القرض لن تؤثر على حقوق المساهمين ولكن سيسهم فى تدعيم قاعدة البنك الرأسمالية وقوة مركزه المالى حيث سيرتفع معدل كفاية رأس مال البنك من 18.5% إلى 19.10% وتغطية أية مخاطر محتملة ناتجة عن وجود فجوات بين أصول البنك وحقوق الملكية.

وقال البنك إن هذه الخطوة أتت فى اطار استراتيجية جديدة لإدارة هيكله الرأسمالى، حيث تعكف الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك على دراسة كافة البدائل المتاحة لضمان استقرار وقوة القاعدة الرأسمالية لمواجهة أية متغيرات خارجية ودعم خطط البنك المستقبلية.