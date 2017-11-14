التجاري الدولي يوقع اتفاقية قرض مساند مع البنك الأوربي للإعمار

رجب عزالدين: قال البنك التجارى الدولى إنه سيوقع اليوم الثلاثاء على اتفاقية الحصول على قرض مساند بقيمة 100مليون دولار من البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية. وأضاف البنك فى بيان للبورصة المصرية إن مدة القرض تمتد إلى عشر سنوات وسيتم ادراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك. وتابع ا

رجب عزالدين:

قال البنك التجارى الدولى إنه سيوقع اليوم الثلاثاء على اتفاقية الحصول على قرض مساند بقيمة 100مليون دولار من البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية.

وأضاف البنك فى بيان للبورصة المصرية إن مدة القرض تمتد إلى عشر سنوات وسيتم ادراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك.

وتابع البنك إن قيمة القرض لم ولن تؤثر على حقوق المساهمين وسيسهم القرض فى تدعيم قاعدة البنك الرأسمالية وقوة المركز المالى حيث سيرتفع معدل كفاية رأس مال البنك من 16.95% إلى 18.05% وتغطية أية مخاطر محتملة ناتجة عن وجود فجوات بين أصول البنك وحقوق الملكية.

وارتفعت أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 5.6 مليار جنيه، مقابل 4.45 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.

ويبلغ رأسمال البنك 11.6 مليار جنيه موزعا على 1.3 مليار جنيه بقيمة اسمبة عشرة جنيه للسهم الواحد.