«التجاري الدولي» يواصل تصدر تداولات البورصة بـ894.5 مليون جنيه (جراف)

يواصل سهم البنك التجاري الدولي تصدُّره قيمة التداول بالبورصة المصرية، بعدما سجل تعاملات بقيمة 894.51 مليون جنيه دون الصفقات في نهاية جلسة اليوم الثلاثاء.

وحصد سهم بلتون المالية القابضة المرتبة الثانية بقيمة تداولات 275.1 مليون جنيه، ومصر لإنتاج الأسمدة- موبكو في الثالثة بنحو 177.3 مليون جنيه،

يليه مجموعة إي إف جي القابضة بـ137.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الخامسة بـ82.2 مليون جنيه.

وحلّ سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية في المرتبة السادسة بقيمة تداولات 73.6 مليون جنيه، وأوراسكوم للتنمية مصر في السابعة بـ71.1 مليون جنيه،

والشرقية ايسترن كومباني في الثامنة بـ66.8 مليون جنيه، وطلعت مصطفى القابضة في التاسعة بـ58.6 مليون جنيه ثم المصرية الدولية للصناعات الدوائية- إيبيكو في العاشرة بـ66.8 مليون جنيه.

الجراف التالي يوضح أعلى 10 أسهم من حيث قيمة التداول بالبورصة، خلال جلسة اليوم الثلاثاء:

3.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة اليوم

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، نحو 3.3 مليار جنيه، بعد التعامل على 980 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 89 ألف عملية ؛ إذ استحوذت الأسهم على 98.81 % من إجمالى تعاملات داخل المقصورة.

EGX30 يصعد لأعلى مستوى في تاريخه

وكان مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30” قد صعد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متجاوزًا 20000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، ثم أغلق الجلسة دونها عند 19954 نقطة.