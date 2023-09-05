«التجاري الدولي» يواصل تصدره لتداولات البورصة بـ 261.3 مليون جنيه (جراف)

يواصل سهم البنك التجاري الدولي تصدره لتداولات الأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية في البورصة المصرية مع ختام تعاملات ثالث جلسات الأسبوع الجاري بقيمة 261.3 مليون جنيه.

وحل سهم بلتون المالية القابضة في المركز الثاني بـ 247.6 مليون جنيه، الشرقية – ايسترن كومباني في الثالث بـ 94.9 مليون جنيه و طلعت مصطفي القابضة في الرابع بـ 77.3 مليون جنيه، وإعمار مصر للتنمية في الخامس بـ 15.9 مليون جنيه.

وجاءت الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري في المركز السادس بـ 51 مليون جنيه و مصر الجديدة للإسكان في السابع بـ 47.6 مليون جنيه، و إي إف جي القابضة في الثامن بـ 46.4 مليون جنيه، والنساجون الشرقيون في التاسع بـ 41.4 مليون جنيه، وسيدي كرير للبتروكيماويات في العاشر بـ 40.9 مليون جنيه.