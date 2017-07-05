التجاري الدولي ينفذ عملية بيع 9.9% من حصته في سي آي كابيتال

رجب عزالدين: أعلن البنك التجارى الدولى مصر عن تتفيذ عملية بيع 9.99% من حصته المتبقية فى شركة سى آى كابيتال القابضة بقيمة إجمالية قدرها 101.4 مليون جنيه. وأضاف البنك فى بيان للبورصة المصرية أنه تم تنفيذ الصفقة بجلسة اليوم الأربعاء، مع احتفاظ البنك بحصة أقلية فى الوقت الحالى تبلغ 13.46%. وأعلن البن

رجب عزالدين:

أعلن البنك التجارى الدولى مصر عن تتفيذ عملية بيع 9.99% من حصته المتبقية فى شركة سى آى كابيتال القابضة بقيمة إجمالية قدرها 101.4 مليون جنيه.

وأضاف البنك فى بيان للبورصة المصرية أنه تم تنفيذ الصفقة بجلسة اليوم الأربعاء، مع احتفاظ البنك بحصة أقلية فى الوقت الحالى تبلغ 13.46%.

وأعلن البنك فى مارس الماضى، عن تنفيذ صفقة شراء عدد من المستثمرين لنسبة 74.75% من الأسهم المصدرة لشركة سى آى كابيتال القابضة (غير مقيدة) والمملوكة لها بنسبة 99.99% بقيمة إجمالية قدرها 710 ملايين جنيه، واحتفظ البنك ساعتها بحصة أقلية في سي آي كابيتال تبلغ 25.24%.

وشملت قائمة المستثمرين المستحوذين على الحصة المذكورة علاء عرفة، رئيس العرفة جروب ورجل الأعمال السعودي إسماعيل ترك مالك شركة هابيتات للأثاث وبعض أفراد عائلة رجل الأعمال زهران، ومحمد إسماعيل منصور، العضو المنتدب لشركة مانفودز المالكة لماكدونالدز مصر.

وسعى البنك لإيجاد مشترين لحصته في بنك الاستثمار منذ أن تسبب عدم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في فشل صفقة تم الاتفاق عليها في فبراير 2016 لبيع الحصة لشركة بلتون المالية المملوكة لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس.