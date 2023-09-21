«التجاري الدولي» ينجح فى إتمام ثاني إصدار سندات توريق لصالح شركة «حالا» بقيمة 1.04 مليار جنيه

البنك التجاري الدولي ينجح فى إتمام ثاني إصدار لصالح شركة “حالا” للتمويل الاستهلاكي، بقيمة 1.04 مليار جنيه، ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه.

تمويل استهلاكي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي

وتعاونت شركة حالا للتمويل الاستهلاكي مع البنك التجاري الدولي (CIB) -باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ – بطرح سندات توريق بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه مصري وتم إصدارها على أربع شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.

ووفقا لبيان صادر عن البنك، حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 / A للأربع شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة. يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3مليارات جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي هذا السياق، أعربت منن عوض الله، رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذي تمت تغطيته 1.5 مرة من قبل عدة من أكبر البنوك وصناديق الاستثمار المحلية وهذا نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.

وأضافت:”يعتبر هذا الإصدار الثاني من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قمته 3مليارات جنيه، وقد تم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 978مليون جنيه في ديسمبر 2022 وتمت تغطيته 1.8 مرة “.

وأكملت: “يعد هذا الإصدار بمثابة نجاح آخر في سابقة أعمال البنك التجاري الدولي وشركة حالا للتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى صفقات أخري بخلاف التوريق في طور الإعداد، تتمثل في منتجات أخري من أدوات الدخل الثابت”.

وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.

شركة “حالا” للتمويل الاستهلاكي هي إحدى شركات مجموعة MNT Tech وهي مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات متطورة/تكنولوجية للفئات غير المستهدفة في السوق المصرية، وتتضمن المجموعة أيضا شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، وشركة مشروعي لتمويل المركبات الخفيفة.