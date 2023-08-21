«التجاري الدولي» يقود قافلة تداولات البورصة بـأكثر من 686 مليون جنيه

اعتلى سهم «البنك التجاري الدولي» قمة تداولات الأسهم المقيدة في السوق الرئيسية بالبورصة المصرية، مع ختام تداولات اليوم بقيمة 686.05 مليون جنيه، بعد التعامل على 13.11 مليون ورقة مالية.

واحتلّ سهم «بلتون المالية القابضة» المركز الثاني بقيمة 344.4 مليون جنيه، يليه «مصر الجديدة اللإسكان والتعمير» في الثالث بـ217.4 مليون جنيه،

ثم «الشمس للإسكان والتعمير» في الرابع بـ109.7 مليون جنيه، و«مجموعة إي إف جي القابضة» في الخامس بـ79.9 مليون جنيه.

وجاءت «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في المركز السادس بـ72.2 مليون جنيه، و«الإسماعيلية مصر للدواجن» في السابع بـ60.88 مليون جنيه،

يليه «المصرية للمنتجعات السياحية» في الثامن بـ50.03 مليون جنيه، و«زهراء المعادي للاستثمار والتعمير» في التاسع بـ47.2 مليون جنيه، ثم «دايس للملابس الجاهزة» بـ40.8 مليون جنيه.