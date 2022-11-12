التجاري الدولي يقفز 7.5% ويتصدر تداولات البورصة بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال أسبوع

تصدّر سهم البنك التجاري الدولي – مصر قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم البنك ارتفع 7.5%، واستحوذ على 21.3% من التداولات بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية، الأسبوع المنقضي، اذ ارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 4.4%% ليصل إلى 11756 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.81% إلى 2231 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.5% إلى 3275 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 21 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 781.7 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء في البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 357 مليون جنيه.

وفضّل العرب الشراء بقيمة 132.5 مليون جنيه، والاجانب 91.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتباينت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات جلسة الخميس، اخر جلسات الاسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي 0.21%، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95% والاوسع نطاقا بنسبة 1.32%.