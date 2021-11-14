التجاري الدولي يقفز بأرباحه إلى 9.8 مليار جنيه في تسعة أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة البنك التجاري الدولي – مصر ارتفاع صافي أرباحه إلى 9.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بصافي أرباح قدرها 7.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت النتائج ارتفاع عوائد البنك التجاري الدولي من القروض والإيرادات المشابهة إلى 32.6 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 31.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما أظهرت القوائم المالية المرسلة للبورصة ارتفاع تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 14.4 مليار جنيه بنهاية مارس مقارنة بنحو 12.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 4.44جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 3.34 جنيه خلال الفترة المقارنة.

كما ارتفع نصيب السهم المخفض إلى 4.42 جنيه مقارنة بنحو 3.32 جنيه.ولم تظهر القوائم المالية المستقلة أرقاما مختلفة عن القوائم المجمعة.

التجاري الدولي يسجل 3.8 مليار جنيه فى ثلاثة أشهر فقط

البنك التجاري الدولي

وكشفت نتائج أعمال ربعية ،ارتفاع صافى أرباح البنك إلى 3.8 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر الماضى فقط (ثلاثة أشهر) مقارنة بصافى أرباح قدرها 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت عوائد البنك من القروض والإيرادات المشابهة إلى 11.6 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما تراجعا طفيفا فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 5.1 مليار جنيه بنهاية مارس مقارنة بنحو 4.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 1.71 جنيه خلال الربع المذكور، مقارنة بنحو 1.08 جنيه خلال الفترة المقارنة، كما ارتفع نصيب السهم المخفض إلى 1.70 جنيه مقارنة بنحو 1.07 جنيه.

ارتفاع أرباح البنك إلى 2.8 مليار جنيه حتى مارس الماضى

حسين أباظة الرئيس التنفيذى للبنك

وأظهرت نتائج أعمال منشورة سابقة ارتفاع صافى أرباح البنك إلى 2.8 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية مارس الماضى، مقارنة بصافى أرباح قدرها 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت تلك النتائج تراجع عوائد البنك من القروض والإيرادات المشابهة إلى 10.1 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 10.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما أظهرت تراجعا طفيفا فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 4.44 مليار جنيه بنهاية مارس مقارنة بنحو 4.49 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 1.72 جنيه بنهاية مارس، مقارنة بنحو 1.43 جنيه خلال الفترة المقارنة، كما ارتفع نصيب السهم المخفض إلى 1.71 جنيه مقارنة بنحو 1.42 جنيه.

البنك التجاري الدولي سجل 10.2 مليار جنيه فى عام 2020

وكشفت نتائج أعمال سنوية سابقة، تراجع صافى أرباح البنك إلى 10.2 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 11.8 مليار جنيه فى عام 2019.

وأظهرت النتائج السنوية استقرار عوائد البنك من القروض والإيرادات المشابهة عند 42.1 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بنحو 42.6 مليار جنيه خلال 2019.

كما أظهرت انخفاض تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 17 مليار جنيه خلال 2020 بتكاليف قدرها 21 مليار جنيه خلال عام 2019.

وانخفض نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 6.26 جنيه بنهاية ديسمبر مقارنة بنحو 7.11 جنيه خلال 2019، كما انخفض نصيب السهم المخفض إلى 6.24 جنيه مقارنة بنحو 7.09 جنيه.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة تراجع صافى أرباح البنك إلى 7.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهرالمنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 8.5 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2019.

وتأخر صدور تلك النتائج قليلا، بسبب أعمال المراجعة التى أجريت فى إطار ملاحظات أبداها البنك المركزى المصرى فى شهر أكتوبر الماضى.

وأظهرت القوائم المالية السنوية للعام قبل السابق ارتفاع صافى أرباح البنك إلى 11.8 مليار جنيه خلال 2019، مقارنة بنحو 9.5 مليار في 2018.

CIB أكبر كيان مدرج فى البورصة المصرية

البورصة المصرية

ويعد التجاري الدولي CIB أكبر البنوك الخاصة في مصر ، وأكبر كيان مدرج فى البورصة المصرية من حيث حجم الأسهم حرة التداول.

ويصنف خبراء التحليل المالى سهم البنك باعتباره أكبر سهم قيادى فى البورصة لاستحواذه وحده على 40% من الأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسى EGX30.

ويعبر المؤشر الرئيسى عن ثلاثين شركة كبرى من بين 277 شركة مدرجة يعبر عنهم مؤشرات أخرى متوسطة وصغيرة.

ويسيطر المتعاملون الأجانب على نسبة كبيرة من أسهم البنك التجارى الدولى المتداولة فى البورصة المصرية، ولدى البنك شهادات ايداع دولية مدرجة فى بورصة لندن.

وتعد شركة فاير فاكس القابضة للخدمات المالية “الكندية” المساهم الأكبر فى البنك بنسبة 6.55% من الأسهم عبر عدة صناديق اسثتمار عاملة فى مجال التأمين، بينما تبلغ نسبة الأسهم الحرة فى البورصة 93.45%.

ورفع البنك الأهلى المصرى حصته فى التجارى الدولى بشكل مباشر وغير مباشر خلال السنوات الماضية لتصل إلى 8.2% (تعادل 162.8 مليون سهم) وفقا لآخر إفصاح هيكل ملكية مرسل للبورصة فى 6 أكتوبر الماضى.

وببلغ رأسمال الحالى للبنك التجارى 14.77 مليار جنيه موزعًا على 1.47 مليار سهم، بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.ويشغل حسين أباظة منصب الرئيسي التنفيذى والعضو المنتدب للبنك منذ 24 يونيو الجارى.

ويتعامل البنك الأهلى المصرى على أسهم التجارى الدولى (شراء وبيعا) من خلال ثلاثة كيانات تابعة أو مرتبطة تستحوذ على حصص صغيرة، إضافة إلى حصته المباشرة التى باتت تقترب من 5% .

وتشمل الكيانات المرتبطة المشار إليها، شركة الأهلى كابيتال،محفظة استثمار البنك الأهلى (1)،صندوق العاملين بالبنك الأهلى.

ولا يزال البنك الأهلى مساهم غير رئيسى فى التجارى الدولى، إذ يشترط فى المساهم الرئيسى أن يحوذ 10% من الأسهم على الأقل سواء بطريقة مباشرة أو عبر أطراف مرتبطة.

وتستحوذ عدة صناديق استثمار أجنبية على حصص صغيرة مفتتة فى البنك، أبرزها صناديق” إى.أى.أم إنفسيكو ” التى تستحوذ على 5.56% من أسهم البنك وفقا لإفصاح ملكية سابق فى 12 أبريل الماضى.