«التجاري الدولي» يقرر توزيع 0.53 جنيه لحاملي السهم حتى 3 أبريل

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة البنك التجاري الدولي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.53 جنيه للسهم عن عام 2022، لعدد 2.99 مليار سهم.

وحدد البنك التجاري الدولي جلسة تداول الإثنين 3 أبريل المقبل كنهاية الحق في الحصول على التوزيعات النقدية، على أن يتم توزيع الأرباح اعتبارا من 6 أبريل.

يذكر أن نتائج أعمال البنك التجاري الدولي المجمعة، عن عام 2022، تضمنت تحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة 22%.

وبلغت صافي أرباح بنك البنك التجاري الدولي، نحو 16.17 مليار جنيه، خلال عام 2022، مقابل أرباح بقيمة 13.26 مليار جنيه خلال عام 2021.

وعلى صعيد متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري الدولي علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

وذلك بقيمة 204.44 مليون جنيه، موزعة على 20.44 مليون سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم.