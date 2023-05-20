«التجاري الدولي» يقتنص 17.3% من تداولات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

تصدر سهم البنك التجاري الدولي القيادي، 17.3% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، بقيمة 1.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 51 جنيها، متراجعا 1.37%.

وجاء ثانيا في قائمة الأسهم الأعلى تداولا بالسوق الرئيسي بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 10.7% من التعاملات، بقيمة 970.6 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 18.600 جنيه، متراجعا 1.85%، وثالثا جاء سهم بي انفستمنتس القابضة بحصة 4.4% من قيم التداولات، بقيمة 396 مليون جنيه، ليغلق عند 29 جنيه، صاعدا 27.11%.

ورابعا جاء سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإليكترونية بنسبة 3.8% من قيم التداولات، بقيمة 345 مليون جنيه، مغلقا عند 5.480 جنيه، هابطا 4.86%، ثم سهم ابن سينا فارما بنسبة 3.5% من التداولات، بقيمة 318 مليون جنيه، ليغلق عند 2.180 جنيه، بصعود 6.34%.

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على هبوط جماعي للمؤشرات، بنسبة تجاوزت الـ3%، وسط خسائر رأسمالية بلغت 36 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 3.04% مغلقا عند 16745 نقطة، ومؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.25%، مغلقا عند 2962 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.11% مغلقا عند مستوى 4497 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي 36 مليار جنيه من قيمته، بما يعادل 3.2%، ليستقر عند 1.092 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.128 تريليون جنيه بنهاية التعاملات السابقة.

وسجلت التداولات 22.4 مليار جنيه، بكمية 2.864 مليار ورقة مالية، حيث استحوذت الأسهم على 76.71% من إجمالي التعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 23.29%.