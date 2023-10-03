«التجاري الدولي» يقتنص صدارة تداولات السوق لليوم الثالث على التوالي

اقتنص سهم التجاري الدولي صدارة تداولات البورصة المصرية لليوم الثالث على التوالي مع ختام جلسة الثلاثاء؛ ليحصد 14.2% من إجمالي التعاملات يليه سهم بلتون المالية القابضة.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي قيمة تداولات البورصة المصرية اليوم صعد إلى 56.5 مليار جنيه، بعد التعامل على 561 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 71 ألف عملية، مقارنة بقيمة 42.3 مليار جنيه في جلسة أمس.

واستحوذت على 2.86% من إجمالي قيمة تداولات البورصة المصرية اليوم بسوق داخل المقصورة.

التجاري الدولي يعتلي التداولات بـ 221.75 مليون جنيه

تصدر سهم التجاري الدولي تداولات البورصة المصرية اليوم بقيمة 221.75 مليون جنيه، وبحصة 14.2% من إجمالي التعاملات من خلال 3.6 مليون ورقة مالية.

وتقدم سهم بلتون المالية القابضة للوصافة بقيمة 100.06 مليون جنيه، وبحصة 6.4% بعد التعامل على 35.3 مليون ورقة مالية.

وحصد سهم القاهرة للدواجن على المرتبة الثالثة بقيمة 99.7 مليون جنيه، وبحصة 6.4% بعد التعامل على 17.99 مليون ورقة مالية.

وحصل سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المرتبة الرابعة بـ 83.09 مليون جنيه بعد التعامل على 17.6 مليون ورقة مالية.

واقتنص سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير المرتبة الخامسة بـ 71.03 مليون جنيه، وبحصة 4.5% وبحجم تداولات 6.3 مليون ورقة مالية.

وفي المركز السادس، حل سهم أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بـ 68.09 مليون جنيه، وبحصة 4.3% وبحجم تداولات 453.1 ألف ورقة مالية.

وفي السابع، جاء سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما بـ 53.6 مليون جنيه، وبحصة 3.4% وبحجم تداولات 5.4 مليون ورقة مالية.

وحصد سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو المركز الثامن بقيمة 48.34 مليون جنيه، وبحصة 3.1% من خلال تنفيذ 142.8 ألف عملية.

وفي المركزين الأخيرين جاء سهمي إي إف جي القابضة و الإسكندرية للزيوت المعدنية بقيمتي 44.5 و 33.6 مليون جنيه على الترتيب.

ارتفاع 4 أسهم على رأسها التجاري الدولي وتراجع 6 منها سعر سهم بلتون

ارتفعت 4 أسهم من أصل أعلى 10 أسهم من حيث قيمة تداولات البورصة المصرية اليوم، منها سعر سهم التجاري الدولي بنسبة 0.75% ليسجل 61.51 جنيه، و القاهرة للدواجن بـ 1.32% إلى 5.37 جنيه، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بـ 1.08% إلى 4.68 جنيه، بالإضافة إلى إي إف جي القابضة بـ 1.28% إلى 15 جنيه.

على صعيد آخر تراجع أسعار 6 أسهم، تضم سعر سهم بلتون المالية القابضة بـ 3.12% إلى 2.79 جنيه.

وهبط مصر الجديدة للإسكان والتعمير بـ 1.15% إلى 11.13 جنيه

وتراجع سهم أوراسكوم كونستركشون بـ 4.25% إلى 148.6 جنيه.

والصناعات الكيماوية المصرية – كيما بـ 1.52% إلى 9.75 جنيه، ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو بـ 4.55% إلى 327.5 جنيه.