«التجاري الدولي» يقتنص صدارة تداولات اليوم بـ 287.5 مليون جنيه (جراف)

اقتنص سهم البنك التجاري الدولي صدارة تداولات البورصة المصرية مع ختام تداولات جلسة اليوم الأربعاء بعدما استحوذ على تعاملات 14.3% من إجمالي تعاملات الأسهم.

التجاري الدولي يتصدر بـ 287.5 مليون جنيه

تصدر سهم البنك التجاري الدولي تداولات البورصة المصرية مع ختام جلسة اليوم بعدما سجل تعاملات بـ 287.5 مليون جنيه بحصة 14.3%.

وحصد سهم حديد عز المرتبة الثانية بقيمة 160.9 مليون جنيه بعد التعامل على 2.9 مليون ورقة مالية وبحصة 8% من إجمالي تعاملات الأسهم.

وحصل سهم علىالمرتبة الثالثة بقيمة تداولات 134.7 مليون جنيه بعد التعامل على 47.5 مليون جنيه.

وحل سهم مصر لإنتاج الأسمدة في المرتبة الرابعة بـ 126.6 مليون جنيه وبحصة 6.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم.

وجاء سهم المصرية للاتصالات في المركز الخامس بقيمة 84.5 مليون جنيه بعد التعامل على 3.04 مليون ورقة مالية.

وفي المركز السادس، سجل سهم مجموعة إي إف جي القابضة 71.8 مليون جنيه بعد التعامل على 4.8 مليون جنيه.

وفي السابع، حصد سهم السويدي إلكتريك نحو 63.6 مليون جنيه بحصة 3.2% من إجمالي تعاملات الأسهم.

وفي الثامن، شهد سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير تداولات بقيمة 63.4 ميلون جنيه بعد التعامل على 5.66 مليون ورقة مالية.

وفي التاسع، سجل سهم المطورون العبر تداولات بـ 51.6 مليون جنيه.

وفي العاشر، جاء سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بقيمة تداولات 46 مليون جنيه من خلال التعامل لعى 4.6 مليون ورقة مالية.

أسعار أعلى 10 أسهم من حيث التداولات اليوم

حصدت 6 أسهم من أصل اعلى 10 أسهم من حيث التداولات صعودًا قارب الـ 9% فيما تراجعت 4 أخرى إلى نحو 3.14%.

وشملت الأسهم الـ 6 المرتفعة حديد عز و مصر لإنتاج الأسمدة ومجموعة إي إف جي القابضة والسويدي إليكتريك ووالمطورون العرب القابضة بالإضافة إلى الإسماعيلية للدواجن.

وسجل سهم الإسماعيلية مصر للدواجن صعودًا بنحو 8.98% إلى 10.19 جنيه مع ختام جلسة اليوم.

وشهد سهم حديد عز صعودًا بـ 8.7% إلى 56.09 جنيه ومصر لإنتاج الأسمدة بمعدل 3.85% إلى 369.4 جنيه.

وارتفع سهم مجموعة إي إف جي القابضة بنحو 0.67% إلى 15 جنيهًا والسويدي إليكتريك بـ 0.18% إلى 21.94 جنيه.

وصعد سهم المطورون العرب القابضة بنسبة 7.19% إلى 0.7 جنيه.

على صعيد آخر، شهدت 4 أسهم تراجعًا تجاوز الـ 3% منها البنك التجاري الدولي وبلتون المالية القابضة والمصرية للاتصالات ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.68% إلى 59.61 جنيه وبلتون المالية القابضة بـ 3.14% إلى 2.78 جنيه.

وانخفض سهم المصرية للاتصالات بـ 2.47% إلى 27.6 جنيه ومصر الجديدة للإسكان والتعمير بـ 0.18%.