«التجاري الدولي» يعلن تخارج البنك الأهلي من غالبية حصته بقيمة 487.1 مليون دولار

أفصح البنك التجاري الدولي – مصر، عن قيام البنك الأهلي المصري بالتخارج من غالبية حصته البالغة 9.5% بقيمة إجمالية قدرها 847.1 مليون دولار، فى إطار صفقة بيع ضخمة نفذت صباح جلسة الثلاثاء.

وأظهر إفصاح مرسل عن التجاري الدولي منشور على شاشة التداول بالبورصة بيع البنك الأهلي حصة تصل إلى 9.43% لتنخفض نسبة مساهمته إلى 0.33% من إجمالى الأسهم، بما يعتبر تخارج شبه كلى من حصته فى البنك.

وبلغ متوسط سعر السهم فى هذه الصفقة 2.68 دولار، وجرى تنفيذها بواسطة شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط البنك بمجموعة مساهمين مرتبطين يستحوذون مجتمعين على نسبة ضئيلة من الأسهم (0.27%).

وتشمل الأطراف المرتبطة بالبنك الأهلى، محفظتى استثمار تابعتين رقم (1)، و(2)، كما تشمل شركة الأهلى كابيتال، إضافة إلى صندوق تأميين خاص، وفقًا للإفصاح.

التجاري الدولي: تابعة لأبوظبى السيادي نفذت عملية شراء ضخمة بقيمة 987.4 مليون دولار

فى سياق متصل أظهر إفضاح موازى أن الطرف المشترى لهذه الحصة هو شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي “ADQ”.

وكشف الإفصاح تنفيذ شركة Alpha Oryx Limited عملية شراء ضخمة لنحو 340 مليون سهم تعادل 18.5% من عدة أطراف مساهمة فى البنك التجاري إضافة إلى حصة البنك الأهلى البالغة (186.7 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 987.4 مليون دولار تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 2.67 دولار، وجرى تنفيذها فى شكل شراء شهادات إيداع دولية (28.5 مليون شهادة تعادل 340 مليون سهم ) عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

كانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت صباح الثلاثاء عن تنفيذ صفقة شراء ضخمة من الحجم الكبير على 340 مليون سهم من أسهم البنك التجاري الدولي بقيمة إجمالية قدرها 911.4 مليون دولار تقريبا دون الإفصاح عن أطراف الصفقة.

وكشفت وسائل إعلام أجنبية (وكالة بلومبرج) فى 22 مارس عن دخول أحد صناديق الثروة السيادية الإمارتية فى مفاوضات لشراء بعض حصص مملوكة للحكومة المصرية فى عدة شركات مدرجة فى البورصة أبرزها فوري والبنك التجارى الدولى.

CIB أكبر كيان مدرج فى البورصة المصرية من حيث نسبة التداول الحر

البنك التجاري الدولي

ويعتبر التجاري الدولي CIB أكبر البنوك الخاصة في مصر ، وأكبر كيان مدرج فى البورصة المصرية من حيث حجم الأسهم حرة التداول.

ويصنف خبراء التحليل المالى سهم البنك باعتباره أكبر سهم قيادى فى البورصة لاستحواذه وحده على 40% من الأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسى EGX30.

ويسيطر المتعاملون الأجانب على نسبة كبيرة من أسهم البنك التجارى الدولى المتداولة فى البورصة المصرية، ولدى البنك شهادات إيداع دولية مدرجة فى بورصة لندن.

ويبلغ رأسمال البنك حاليا 19.8 مليار جنيه موزعا على 1.9 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيه للسهم،وتعد شركة فاير فاكس القابضة للخدمات المالية “الكندية” المساهم الأكبر فى البنك بنسبة 6.55% من الأسهم عبر عدة صناديق استثمار عاملة فى مجال التأمين، بينما تبلغ نسبة الأسهم الحرة فى البورصة 93.45%.

ورفع البنك الأهلى المصرى حصته فى التجارى الدولى بشكل مباشر وغير مباشر خلال السنوات الماضية لتصل إلى 8.41% (تعادل 166.6 مليون سهم) وفقا لآخر إفصاح هيكل ملكية مرسل للبورصة فى 11 أبريل الجارى.

كما تستحوذ عدة صناديق استثمار أجنبية على حصص صغيرة مفتتة فى البنك، أبرزها صناديق”إنفسيكو ليمتد ” التى تستحوذ على 4.98% من أسهم البنك ، وفقا لإفصاح مرسل بتاريخ 5 ديسمبر الماضى.

صرف أرباح نقدية على مساهمى البنك بقيمة 1.35 جنيه للسهم خلال شهر أبريل

حسين أباظة الرئيس التنفيذى للبنك

ووافق مجلس إدارة البنك وعموميته فى وقت لاحق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.35 جنيه للسهم، بدء صرفها اعتبارا من 7 أبريل الجارى، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 28 مارس.

ويشغل حسين أباظة منصب الرئيسي التنفيذى والعضو المنتدب للبنك منذ 24 يونيو الماضى، بينما يشغل شريف سامى الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية منصب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى) منذ أكتوبر 2020 خلفا لهشام عز العرب.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للبنك، ارتفاع صافى أرباحه إلى 13.2 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة بصافى أرباح قدرها 10.2 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت قوائم البنك المالية المرسلة للبورصة (22 فبراير الماضى)، ارتفاع عوائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 45 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بنحو 42.1 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 20.1 مليار جنيه خلال العام مقارنة بتكاليف بلغت 17 مليار جنيه خلال العام المقارن 2020.

ولم تظهر القوائم المالية المستقلة للكيان الأم نتائج مختلفة كثيرا عن القوائم المالية المجمعة للشركات والكيانات التابعة للبنك.

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 6.1 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنحو 4.67 جنيه خلال العام الماضى، بينما ارتفع نصيب السهم المخفض من الأرباح إلى 6.06 جنيه مقارنة بنحو 4.63 جنيه خلال 2020.