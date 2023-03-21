«التجاري الدولي» يعقد أول منتدى عقاري ضمن سلسلة منتديات لدعم القطاعات الاقتصادية

أطلق

سلسلة المنتديات بالقطاع العقاري

، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، سلسلة من المنتديات الاقتصادية، هي الأولى من نوعها كمنتديات تفاعلية متخصصة تحت عنوان”CIB for Egypt & Beyond”، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري نحو تعميق الدور التنموي للبنوك والتركيز على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل؛ لاكتشاف الفرص ومواجهة التحديات في القطاعات الأكثر تأثيراً، ضمن رؤية مصر 2030.

وبدأت سلسلة المنتديات بالقطاع العقاري، باعتباره من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وليكون أول نشاط اقتصادي لسلسلة المنتديات، وذلك تقديراً لأدائه المتميز في دعم الناتج المحلي، إلى جانب قدرته على تحقيق أداء أفضل في المرحلة القادمة للمساعدة في حل جزء من التحديات الاقتصادية الحالية، ولاسيما مع ارتباطه الوثيق بتشغيل الكثير من القطاعات الاقتصادية المكملة، وامتلاكه العديد من الفرص والمقومات التنموية الضخمة التي من شأنها إحداث طفرة تنموية هائلة.

وانعقد المنتدى العقاري للبنك التجاري الدولي خلال الفترة من 15 إلى 16 مارس الحالي، وبحضور عدد من المسئولين الحكوميين والبرلمانيين ورؤساء الهيئات المعنية بالقطاع العقاري والاستثماري والتمويلي، ونحو أكثر من 25 مطوراً عقارياً من كبار المطورين الأكثر فعالية وتأثيراً في السوق العقارية، إضافة إلى ممثلين عن الكثير من المؤسسات والخبراء والاستشاريين المتخصصين بهذا المجال.

وبحث المنتدى خلال جلساته النقاشية مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع العقاري في ظل الظروف العالمية الراهنة، مع طرح الحلول الواقعية الناجزة بالتنسيق المشترك بين الجهات المسئولة والمؤسسات الفاعلة المشاركة في جلسات المنتدى وذلك من خلال محورين رئيسيين أولهما تحسين بيئة عمل النشاط العقاري وتطوير أدواته التحفيزيه ليصبح أكثر جاذبية، وثانيهما التركيز على تطبيق حزمة من الحلول الاستباقية لدعم القطاع وتعزيز فرصه في المنافسة الإقليمية والدولية، كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية كمشروع عقاري قومي مع تثمين جهود المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة الشركة ودوره الفعال في هيكلة وقيادة الشركة.

البنك التجاري الدولي

ويعمل البنك التجاري الدولي – مصرCIB، على إعداد مسودة تفصيلية شاملة لكافة التوصيات بعد دراستها وبحثها مع المؤسسات المختصة والكيانات المعنية تمهيداً لتقديمها إلى الجهات التنفيذية المسئولة للإسراع فى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة نحو تعزيز الدور التنموي للقطاع العقاري ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.

جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي بدء بالفعل في الاستعداد لعقد المنتدى الثاني من سلسلة منتديات “CIB for Egypt & Beyond” لبحث فرص وتحديات قطاعات اقتصادية أخرى.

من جانبه، قال عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي مصر CIB، إن الدور الذي يقوم به البنك التجاري الدولي في دعم الاقتصاد المصري يتخطى كونه مجرد دورٍ تمويلي، حيث يسعى دائماً للبحث والدراسة والتواصل الجاد بين جميع الأطراف الاقتصادية والمؤسسية الفاعلة فى مختلف القطاعات لدعم الفرص ومواجهة التحديات، باعتبار البنك التجاري الدولي من أكبر المؤسسات الاقتصادية في مصر والأكثر تفاعلاً وارتباطاً بمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية في جميع القطاعات.

وأضاف الجنايني، أن البنك التجاري الدولي مصر CIB، لن يدخر جهداً في القيام بدوره المؤسسي لدعم الاقتصاد الوطني بكافة الطرق والآليات، في إطار الدور التنموي الفاعل للقطاع المصرفي دعماً للتنمية الاقتصادية في ضوء توجيهات البنك المركزي المصري الرامية إلى تعزيز المردود الاقتصادي لأعمال وجهود البنوك من أجل التصدي لمختلف التحديات العالمية الراهنة، تأكيداً على الحرص الشديد والالتزام الجاد بالتحركات الاقتصادية نحو تحقيق رؤية مصر 2030.