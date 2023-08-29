«التجاري الدولي» يعتلي قمة تعاملات الثلاثاء بأكثر من 584 مليون جنيه

اعتلى سهم البنك التجاري الدولي – مصر قمة تعاملات البورصة المصرية مع ختام جلسة الثلاثاء بقيمة 584.9 مليون جنيه بعد التعامل على 10.78 مليون ورقة مالية.

وحل سهم بلتون المالية القابضة في المرتبة الثانية بـ 333.6 مليون جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير في الثالثة بـ 116.12 مليون جنيه، يليه السويدي إلكتريك في الرابعة بـ 108.5 مليون جنيه، ثم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا في الخامسة بـ 70.4 مليون جنيه.

الجدول التالي يوضح أكبر 10 سهم من حيث قيمة التداولات خلال جلسة الثلاثاء