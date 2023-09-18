«التجاري الدولي» يعتلي قمة تداولات البورصة بـ572.7 مليون جنيه (جراف)

اعتلى سهم البنك التجاري الدولي قمة تداولات السوق الرئيسية بالبورصة المصرية مع ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بقيمة 572.7 مليون جنيه، بعد التعامل على 9.7 مليون ورقة مالية.

وحصد سهم بلتون المالية القابضة المركز الثاني بقيمة 343.99 مليون جنيه، يليه مجموعة إي إف جي القابضة في الثالث بـ88.8 مليون جنيه، ثم الإسماعيلية مصر للدواجن في الرابع بـ76.3 مليون جنيه، وشارم دريمز للاستثمار السياحي في الخامس بـ60.4 مليون جنيه.

وحلّ سهم الدلتا للسكر في المركز السادس بقيمة تداولات 53.6 مليون جنيه، يليه مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” في السابع بـ50.4 مليون جنيه،

ثم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية في الثامن بـ45.7 مليون جنيه، والمصرية لنظم التعليم الحديثة في التاسع بـ44.9 مليون جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير في العاشر بـ44.3 مليون جنيه.

وسجلت البورصة المصرية، اليوم، تداولات بقيمة 2.8 مليار جنيه، من خلال التعامل على 1.02 مليار ورقة مالية، بعد تنفيذ 82 ألف عملية؛ إذ استحوذت الأسهم على 89.23% من الإجمالي التداول داخل المقصورة.

الجراف التالي يوضح أعلى 10 أسهم من حيث قيمة التداول خلال جلسة اليوم الثنين: