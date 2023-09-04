التجاري الدولي يعتلي قمة تداولات البورصة مع ختام جلسة اليوم (جراف)

اعتلى سهم البنك التجاري الدولي تداولات السوق الرئيسية بالبورصة المصرية مع ختام تداولات اليوم الإثنين بقيمة 455.6 مليون جنيه بدون الصفقات بعد التعامل على 8.1 مليون ورقة مالية.

وحصد سهم بلتون المالية القابضة على المرتبة الثانية بـ 233.6 مليون جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة على الثالثة بـ 105.1 مليون جنيه، يليه المصرية للاتصالات في الرابعة بـ 75.6 مليون جنيه، ثم الشرقية- ايسترن كومباني في الخامسة بـ 66.7 مليون جنيه.

وحصلت السويدي إلكتريك المرتبة السادسة بـ 56.3 مليون جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير على السابعة بـ 54.2 مليون جنيه، وحديد عز على الثامنة بـ 46.96 مليون جنيه، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية على- ايبيكو على التاسعة بـ 46.5 مليون جنيه، فيما حلت أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي على العاشرة بـ 37.4 مليون جنيه.

الجراف التالي يوضح أكبر 10 أسهم من حيث قيمة التداول مع ختام تعاملات جلسة الإثنين: