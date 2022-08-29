التجاري الدولي يطلق برنامج «قادر باختلاف» لدمج خريجى القدرات المختلفة فى سوق العمل

أطلق البنك التجاري الدولي- مصر (CIB)، مبادرة جديدة تحت اسم “قادر باختلاف” و التي أعدتها إدارة التدريب و التطوير – الموارد البشرية للبنك ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، و وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري و تشريعاته نحو المزيد من شمول الخريجين ذوي القدرات المختلفة في القوى العاملة وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجون إليها وذلك من أجل المواكبة مع متطلبات سوق العمل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك بتنمية قدرات الشباب، وتمكين الخريجين ذوي القدرات المختلفة، وسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل.

وقام البنك التجاري الدولي بإعداد وتقديم البرنامج بدعم من مجموعة متحدة من شركاء النجاح وخبراء من البنك المركزي المصري ومدربين مؤهلين من المعهد المصرفي المصري ومقدمى خدمات التدريب ذو الخبرة الطويلة بالسوق المصرى ، وهم Training Hub, Quest for Human Development, Skills Bank, Red Rock international, and Dynamic International .

و اهتم البنك في البرنامج بتحقيق الموازنة بين المادة العلمية الممنوحة و الجانب العملى و التطبيقى من خلال مدربين و ضيوف شرف من البنك التجاري الدولي و الذين يقومون بمشاركة تجاربهم العملية في البنك التجاري الدولي، فيستفيد المشاركين من خبراتهم ومعرفتهم لتفتح آفاق المعرفة و الخبرة للمتدربين في مختلف المجالات ذات الصلة بالقطاع المالى و المصرفي و الخدمى .

تم تقديم البرنامج لمجموعتين ، تم تصميم كل منهما ليلبى الاحتياجات المختلفة لحاضريه ، أحدهما للخريجين ذوي التحديات الحركية، والذي تتضمن دورات تدريبية على مدار شهر،انعقدت بمبنى التدريب للبنك التجارى الدولى على مدار 140 ساعة تدريبية و مجموعة أخرى للخريجين من ذوي التحديات البصرية.

وحرصا على توفير المحتوى والمادة العلمية بما يتلاءم مع احتياجتهم بطريقة برايل و ملفات صوتية ، حيث التحق بالبرنامج 62 مشاركًا، اجتاز 60 منهم اختبارات التخرج بنجاح، وأولى البنك التجاري الدولي اهتمامًا خاصًا بتقديم تجربة فريدة للمشاركين بالبرنامج ، تعاونا مع جمعيات المجتمع المدني، مثل مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة و جمعية نور البصيرة لرعاية المكفوفين ، لمعرفة ما يحتاجه المشاركون وكيفية تلبية احتياجاتهم.

وتأكيدا لثقة البنك التجاري الدولي في دور البرنامج نحو تسهيل دمج الأفراد ذوي القدرات المختلفة في القوى العاملة، و العمل على تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها نحو مستقبل أفضل.

كما أطلق البنك أغنية خاصة تناولت الرحلة والتجربة كاملة، تم عرضها في حفل التخرج الذي حضره عدد من الشخصيات الهامة مثل نيفين القبّاج وزيرة التضامن الاجتماعي، سالى عبد القادر مدير عام إدارة التثقيف المالى بالبنك المركزى المصرى ، نيابة عن شريف لقمان، وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالى بالبنك المركزي المصرى، عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري حسين أباظة الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي، شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

بالإضافة إلى العديد من كبار الشخصيات في البنك التجاري الدولي الذين أعربوا عن اهتمامهم بالمبادرة و التي عززت من دمج و شمول الأفراد ذوي القدرات المختلفة إيمانا بدورهم الحيوى داخل المجتمع.