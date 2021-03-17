«التجاري الدولي» يشهد تخرج 19 محلل ائتمان معتمدا في شرق إفريقيا من كينيا وأوغندا

احتفل البنك التجاري الدولي – مصر “CIB” بانتهاء برنامجه التدريبي، و الذي شهد تخرج 19 محلل ائتمان معتمد في منطقة شرق إفريقيا في إطار منحة دراسية مقدمة من قِبل البنك بهدف دعم التعليم والتطوير المصرفي في شرق أفريقيا.

وشملت المنحة والتي استمرت لمدة 10 أشهر، دراسة متعمقة في إدارة الائتمان المصرفي من قِبل مدربين متخصصين من إدارات البنك المختلفة ذو الخبرة الواسعة في ذات المجال.

وتشرفت الاحتفالية بحضور لفيف من قيادات البنك التجاري الدولي، أبرزها شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك، إضافة إلى محمد السناري، رئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك.

كما شهدت الاحتفالية حضور الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحية، والدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة إسلسكا.

وجدير بالذكر أن تلك المنحة قد تقّدم اليها نحو 200 مُشترك من دول شرق أفريقيا، وأجرى البنك بالتعاون مع جامعة ESLSCA العديد من المقابلات الشخصية والاختبارات إلى أن تم تصفيتهم ووقع الاختيار على 24 مُرشحا مقبولا من دولتي كينيا وأوغندا، من بينهم أكثر من 50% من السيدات وذلك إعمالاً لإستراتيجية البنك الداعمة لجهود المرأة في سوق العمل.

وبدأت المنحة بدورة تمهيدية في يناير 2020 بأوغندا للطلبة الذين تم اختيارهم لتعريفهم على أسس النظام المصرفي و العمل به.على أن يليه تقديم البرنامج المصرفي بالقاهرة.

ورغم تفشي جائحة “فيروس COVID-19″، استمر البنك في التزامه نحو الطلاب بتقديم البرنامج بشكل رقمي منذ يونيو 2020 واشتمل البرنامج على أكثر من 500 ساعة تدريبية، فضلاً عن تأدية اختبارات دورية وتقييمات بهدف الإعداد السليم للطلاب لاتخاذ قرار ائتماني مبني على أسس وقواعد ائتمانية راسخة.

ويأتي ذلك تماشيًا مع خطة “التجاري الدولي” التوسعية بإفريقيا، نظرًا لسعيه للانخراط بالأسواق التي يوجد بها إمكانيات للتوسع، مما حتّم عليه البحث بجدية عن الفرص المتاحة بالسوق الإفريقية خلال الأعوام السابقة، ويهتم البنك بشكل استثنائي بمنطقة شرق إفريقيا، وذلك لاعتبارها السوق الخارجية الأكثر ملائمة لعمله كبنك مصري، بسبب الروابط التجارية القوية بين مصر وتلك المنطقة.

وكان البنك التجاري الدولي قد افتتح مكتب تمثيل باديس أبابا بهدف دراسة السوق المصرفية والتجارية في أثيوبيا وتعزيز علاقاته مع البنوك المحلية هناك لتنميه التبادل التجاري مع أثيوبيا كخطوة مهمةفي الخطة التي يتبناها البنك منذ عام 2017 للتوسع بالدول الأفريقية المختلفة، ذلك بخلاف حصوله على حصة مالكة بأحد البنوك الكينية May Fair.

ويُعتبر “التجاري الدولي” أكبر بنك قطاع خاص في مصر من حيث المركز المالي ونموذج أعماله الفريد الذي يركز على تلبية احتياجات العملاء، حيث يقدم البنك مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.