التجاري الدولي يشارك في احتفالية البورصة بيوم أطفال مصر

المال- خاص شاركت مؤسسة البنك التجاري الدولي في الاحتفالية الخاصة بيوم أطفال مصر والتي نظمتها البورصة المصرية للعام الثالث على التوالي.وقد قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بالتعاون مع مؤسسة جذور من أجل التنمية بإجراء الكشف الطبي لفحص عيون الأطفال المشاركين بهذا الحدث من دور الأيتام.

المال- خاص

شاركت مؤسسة البنك التجاري الدولي في الاحتفالية الخاصة بيوم أطفال مصر والتي نظمتها البورصة المصرية للعام الثالث على التوالي.

وقد قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بالتعاون مع مؤسسة جذور من أجل التنمية بإجراء الكشف الطبي لفحص عيون الأطفال المشاركين بهذا الحدث من دور الأيتام. هذا بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتوفير الأدوية والنظارات الطبية وفقًا للحالات الطبية.

وتأتي مشاركة المؤسسة في هذه الاحتفالية مكملة لسلسلة الجهود والأنشطة التي تسعى المؤسسة من خلالها إلى تعزيز دورها الريادي في المسؤولية المجتمعية وتكريس جهودها من أجل تنمية المجتمع وبالأخص دعم الأطفال.

جدير بالذكر أن مؤسسة البنك التجاري الدولي هي مؤسسة غير هادفة للربح تأسست عام 2010. ومن خلال تخصيص %1.5 من أرباح البنك التجاري الدولي سنويًا إضافة إلى تبرعات عملاء وعاملي ومساهمي البنك، تقدم المؤسسة مجهوداتها لأكثر القطاعات احتياجًا للدعم والمساعدة وهما قطاعي الصحة والتغذية للأطفال من خلال مبادرات متعددة الأوجه.

