التجاري الدولي يستخدم تذاكر الانتظار في مبادرة جديدة للمسئولية الاجتماعية‎

المال– خاص:



أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، عن استخدام تذاكر الانتظار الخاصة بفروع البنك في الأغراض الدعائية والترويجية بالتعاون مع شركة أوميديا (Omedia) المتخصصة في مجال الطباعة والإعلانات وتخصيص كل ربح البنك لدعم أنشطة مؤسسة البنك التجاري الدولي، وذلك في مبادرة جديدة لدعم المسئولية الاجتماعية للشركات.



وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في قطاع البنوك المصري، حيث تهدف إلى توفير بعض الفرص الدعائية على الجهة الخلفية لتذاكر الانتظار في كافة فروع البنك وتخصيص 50% من الأرباح لمؤسسة البنك التجاري الدولي.



وبما يقارب من مليون تذكرة يتم سحبها شهريا، تمثل تذاكر الانتظار فرصة إعلانية جديدة ومتميزة وتوفر تمويلًا للأعمال الخيرية في المجتمع.

انطلاق هذه الخدمة يجعل البنك التجاري الدولي هو الأول في استخدام مثل هذه الخدمة الإعلانية المبتكرة كمحرك لدعم وتمويل أعمال مؤسسة البنك التجاري الدولي الخيرية لخدمة المجتمع.



قال عمر خليفة المدير التنفيذي لشركة Omedia “قررنا التعاون مع أكبر بنك في قطاع البنوك الخاصة بمصر من خلال هذه الخدمة الإعلانية المتميزة حيث أن الجمهور المستهدف من رواد البنوك يمثل شريحة متميزة لكثير من المعلنين وأيضا هذه الفكرة الإعلانية جديدة وتنفذ لأول مرة في مصر”



طبقا لهذا الاتفاق، يتقاسم البنك التجاري الدولي-مصر وشركة أوميديا (Omedia) الأرباح مناصفة، إلا أن البنك يقوم بالتبرع بحصته كاملة لمؤسسة البنك التجاري الدولي.



وأضاف خليفة “إن هذا الاتفاق له أهمية كبرى حيث أنه لا يحقق فقط فائدة استراتيجية للمعلنين والشركاء ولكن أيضا يخدم المجتمع من خلال مؤسسة البنك التجاري الدولي في العديد من الجوانب الإنسانية والاجتماعية “.



تأسست مؤسسة البنك التجاري الدولي في مارس 2010 كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح, تكثف المؤسسة جهودها لدعم العديد من الخدمات الصحية المقدمة للأطفال الذين يعانون بشكل دائم من قصور في الخدمات الطبية ونقص في الموارد المالية.