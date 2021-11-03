«التجاري الدولي» يدفع البورصة لتحقيق أعلى مستوياتها منذ مارس 2020

توقع محللون فنيون استمرار الحركة الصاعدة لمؤشر البورصة الرئيسى “EGX30” نحو 11800 – 12075 نقطة على المدى القريب بدعم تماسك “التجارى الدولى، مرجحين فى الوقت ذاته استمرار تراجعات نظيره “EGX70” .

وتباين أداء مؤشرات البورصة بجلسة اليوم بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب، إذ صعد المؤشر الرئيسى بنسبة 0.07% وسجل 11685 نقطة، فيما تراجع نظيره “EGX70ewi” بـنسبة 3.7% ليسجل 2224 نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بـنسبة 2.9% ليغلق على مستوى 3209 نقاط.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 1.3 مليار جنيه، بينما تم التداول على 196 ورقة مالية، تراجع منها 121 وارتفع 25 بينما استقر 50 على أسعار جلسة أمس .

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافى مشتريات سجلت 65.8 و 6.5 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملون الأجانب نحو البيع بصافى مبيعات بلغت 72.4 مليون .

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة “نعيم القابضة” إن البورصة تتحرك خلال الفترة الحالية أعلى نقطة المقاومة الرئيسية 11675 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر الرئيسى منذ مارس عام 2020 .

وأضاف أنه فى حالة استطاع المؤشر التماسك والثبات أعلى مستوى المقاومة 11675 نقطة، فإنه سيستهدف مناطق 12075 نقطة على المدى القريب.

و قال حسام عيد، مدير الاستثمار فى شركة “إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة استقر فى المنطقة الخضراء بنهاية تعاملات جلسة اليوم، رغم فقدانه لجزء من مكاسبه الصباحية.

وأشار إلى أن مستوى إغلاق مؤشر” EGX30″ بجلسة اليوم هو أعلى مستوى له فى العام، مرجعًا ذلك إلى الأداء الإيجابى للأسهم القيادية على رأسها “التجارى الدولي” لافتا إلى أن استقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم 11600 نقطة، سيمنحه الفرصة للتحرك صوب 11800 نقطة.

ورجح أنه فى حالة ظهور عمليات جنى أرباح أدت إلى كسر مستوى الدعم، فإن المؤشر سيتجه لاختبار نقطة الدعم الثانية بمستوى 11400 نقطة، متوقعًا أن يستمر مؤشر” EGX70″ فى حركته الهابطة بضغط الأداء السلبى لجميع أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة والتى شهدت هبوطا حادا بمنتصف التعاملات .

وأضاف أن استمرار الأداء السلبى للأسهم الصغيرة والمتوسطة سيدفع المؤشر السبعينى لاختبار مستوى الدعم الرئيسى عند 2200 نقطة، أما فى حالة تماسك الأسهم فإن المؤشر لديه فرصة للتحرك نحو 2300 نقطة .