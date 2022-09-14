«التجاري الدولي» يدعو هيئات النقل البحري لطرح برامج سندات خضراء في الأسواق الخارجية

طالب شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي- مصر والرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية الهيئات الحكومية العاملة في مجال النقل البحري بضرورة تنفيذ برامج طرح للسندات الخضراء في الأسواق الخارجية سواء بالدولار أو العملة التي تحتاجها الدولة.

وأشار سامي خلال كلمته بمؤتمر رؤساء القطاعات المالية 2022 Summit CFO Cairo المنعقد بالقاهرة الى أن هيئات النقل البحري مثل هيئة ميناء الإسكندرية أو دمياط او بورسعيد لديها الملاءة المالية على سداد هذه المديونيات مستقبلا حال طرح السندات وبالتالي ستساهم في تخفيف ضغط الطلب على العملة في السوق المحلية في الأجل القريب.

وفي سياق آخر، تطرق سامي إلى دور صندوق السيادي المصري في دعم التمويل في مصر من خلال طرح الأصول المملوكة للدولة إلى الشراكة وجذب العملات الأجنبية.

وقال رئيس البنك التجاري الدولي إن دور الصندوق السيادي مهم للغاية باعتباره كيانا منفصلا يسمح بالشراكات بين الكيانات المختلفة دون الدخول في تعقيدات.