«التجاري الدولي» يدعم رحلة صعود البورصة وسط مشتريات أجنبية

دعم صعود سهم “التجاري الدولي” أداء البورصة المصرية بجلسة الأربعاء، وسط توقعات محللين فنيين باستكمال تلك الحركة الإيجابية وصولاً لمستويات 10700 نقطة على المدى القريب.

وأنهى سهم “البنك التجاري الدولي” تعاملات الأربعاء صاعدًا بنسبة 1.2% مسجلا 58.99 جنيه.

فيما أنهت السوق التعاملات على صعود جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسي “EGX30” ارتفاعًا بنحو 0.45% ليصل 10512.8 نقطة، وارتفع نظيره السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70ewi” بنحو 1% ليستقر عند 2123 نقطة، وأيضا الأوسع نطاقًا “EGX100” بحوالي 0.77% مسجلًا 3037 نقطة، ومتساوي الأوزان “EGX50” الذي صعد 0.6% مغلقًا على 2067 نقطة.

وسجلت تداولات السوق على الأسهم نحو 896 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 185، هيمن الصعود على حركة 84، وتراجع 63، ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي حوالي 655.3 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 35 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافي 564 ألف جنيه و34.6 مليون جنيه على التوالي.

من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية اختبرت مستوى الدعم 10400 نقطة ونجحت في الصعود أعلاه.

ولفت إلى أن تمكن البورصة من تجاوز مستوى الدعم سيدفعها نحو 10700 نقطة على المدى القريب، مشيرًا إلى أنه في حالة فشل السوق في التماسك أعلى مستوى الدعم 10400 نقطة، فقد يدفعها للتراجع مرة أخرى نحو مستوى 10100 نقطة .

وقال حسام عيد، مدير إدارة الاستثمار بشركة “إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية”، إن السوق تحركت بشكل إيجابي بجلسة الأربعاء بدعم تماسك سهم “التجاري الدولي”.

وأضاف أن السوق تمكنت من تجاوز مستوى الدعم 10425 نقطة، والصعود نحو مقاومة 10500 نقطة، لافتًا إلى أن استقرار السوق أعلى مقاومة 10500 نقطة سيؤهلها لمواصلة الحركة الصاعدة على المدى القريب نحو 10700 ثم 10900 نقطة .

وأوضح عيد أن مؤشرEGX70 واصل حركته الإيجابية للأسبوع الثالث على التوالي، موضحًا أن تمكنه من تجاوز مستوى 1800 نقطة خلال الجلسات السابقة، سيؤهله للوصول لمستوى 2200 نقطة بالجلسات القريبة المقبلة.

وعلى صعيد تحركات الأسهم، توقع تحرك “التجاري الدولي” بشكل صاعد نحو 60 و61 جنيها على المدى القريب، فيما رجح أيضًا تحرك “هيرمس” نحو 14.80 ثم 15.40 جنيه، وأخيرًا “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” نحو 4.85 ثم 5.25 جنيه.