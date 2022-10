قال محمد سلطان ، الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية في البنك التجاري الدولي CIP، خلال مؤتمر الطريق نحو مؤتمر المناخ Towards COP27 and beyond المنعقد اليوم 3 أكتوبر في القاهرة، إن الاستدامة أصبحت شيئا أساسيا وجزأ لا يتجزأ من حياتنا، مضيفاً أنها أمر لم يعد رفاهية على الإطلاق، كما أنه بإمكاننا أن نحقق الربح منه.

وأضاف سلطان أن البنك التجاري الدولي مول بعض مشروعات التنمية المستدامة التي تم عرضها خلال فعاليات المؤتمر اليوم ، وهذه الاستراتيجية التي يتبناها البنك تنبع من مسؤوليته تجاه الوطن.