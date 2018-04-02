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التجاري الدولي يخفض الفائدة على حسابات التوفير

سيد بدرخفض البنك التجاري الدولي معدلات الفائدة على حسابات التوفير، بعد قرار البنك المركزي بخفض العائد على الإيداع والإقراض 100 نقطة مئوية الخميس الماضي، ليسجل 16.75% و17.75%.وعلمت "المال" أن "CIB" قرر الفائدة على حسابات التوفير بالبنك، انخفضت ما بين 1-1.25% بدءا من أبريل الجاري، لتسجل 6.5 % لل
5:23 م, الأثنين, 2 أبريل 18 5:23 م, الأثنين, 2 أبريل 18

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سيد بدر

خفض البنك التجاري الدولي معدلات الفائدة على حسابات التوفير، بعد قرار البنك المركزي بخفض العائد على الإيداع والإقراض 100 نقطة مئوية الخميس الماضي، ليسجل 16.75% و17.75%.

وعلمت “المال” أن “CIB” قرر الفائدة على حسابات التوفير بالبنك، انخفضت ما بين 1-1.25% بدءا من أبريل الجاري، لتسجل 6.5 % للعائد الشهري وحجم إيداعات ما بين 10 – 100 ألف جنيه، و7% للمبالغ بين 100 – 500 ألف جنيه، و10.25% للمبالغ أكثر من مليوني جنيه.

بينما تسجل الفائدة للعائد الذي يصرف كل 3 شهور 7.25% للمبالغ بين 10-100 ألف جنيه، و8.25% للمبالغ بين 100-500 ألف جنيه، و10% للمبالغ بين 500 ألف إلى مليوني جنيه، و12% لأعلى من مليوني جنيه.

وانخفضت الفائدة على الشهادة الثلاثية متغيرة العائد بالبنك لتسجل 15% مقابل 16%، بينما ثبت البنك العائد على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد لتسجل 10.5% للعائد الشهري، و11% للعائد كل 3 أشهر، و11.25% للعائد كل 6 أشهر، و11.5% للعائد السنوي.

وثبت الفائد على الشهادة الخماسية لتسجل 10.25% للعائد الشهري و11.375% للعائد كل 3 شهور و10.5% للعائد كل 6 شهور و10.75% للعائد السنوي.

وثبت أيضًا العائد على الودائع لتسجل 2.5% للوديعة لأجل أسبوع، و7.5% لأجل شهر، و7.5% لأجل شهرين و7.75% لأجل 3 شهور، و8% لأجل 6 شهور، و8.25% لأجل 9 شهور، و7.75% لأجل 18 شهرا، و9.25% لأجل 3 سنوات و9% لأجل 5 سنوات.

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