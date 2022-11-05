«التجاري الدولي» يحقق 12.198 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية سبتمبر 2022

أعلن البنك التجاري الدولي ارتفاع صافي أرباحه إلى 12.198 مليار جنيه، خلال 9 شهور المنتهية في سبتمبر 2022، مقابل 9.875 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي، بمقدار زيادة بلغ حوالي 2.3 مليار جنيه.

وكشفت القوائم المالية المجمعة التي أعلن عنها البنك التجاري الدولي، عن زيادة حجم أرباح البنك قبل خصم الضرائب لتصل إلى 17.682 مليار جنيه حتى 30 سبتمبر 2022، مقارنة بحوالي 13.979 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بمعدل نمو بلغ 26.48% خلال عام،

وأظهرت القوائم ارتفاع ودائع العملاء إلى 499.019 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 ، مقارنة بنحو 407.241 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2021.

يُذكر أن محمود فوزي، رئيس ادارة المعاملات المصرفية بالبنك التجاري الدولي، عقد اجتماعًا مع لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسن حسين؛ وذلك لمناقشة تجربة البنك في تمويل سلاسل الإمداد والخدمات التكنولوجية المالية لتمويل المصنِّعين ورجال الأعمال.

وأشار فوزي إلى أن البنك التجاري الدولي تبنّى برنامج تمويل المورِّدين وسلاسل الإمداد منذ 3 سنوات، من خلال دخول البنك كطرف لتمويل المورِّدين وأصحاب العمليات الاستيرادية، كما أن هذه العملية تتم بشكل رقمي عن طريق منصة رقمية دولية دون الحاجة للتعاملات الورقية.