«التجاري الدولي» يتمم الإصدار الأول لسندات اسمية بقيمة 700 مليون جنيه لـ«درايف»

أعلن البنك التجاري الدولي أكبر بنك قطاع خاص في مصر إتمام الإصدار الأول لسندات اسمية لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية – الرائدة في مجال التخصيم والتمويل الاستهلاكي والمملوكة بالكامل لشركة جي بي أوتو- بقيمة 700 مليون جنيه مصري ضمن برنامج الإصدارات الخاص بالشركة بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه، على أن تدعم حصيلة الإصدار إعادة تمويل جزء من مديونيات الشركة القائمة، بالإضافة إلى دعم استراتيجية الشركة في التوسع بنشاطي التخصيم والتمويل الاستهلاكي.

وتعد شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية واحدة من أكبر خمس شركات للتخصيم بمصر طبقا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية منذ انطلاق عملياتها خلال الربع الثالث من عام 2012، حيث تقوم بتقديم خدمات التخصيم بالإضافة الى الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية النهائية لإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي في خلال الربع الثالث من عام 2021.

وتعكس تغطيه الاكتتاب بمعدل 1.42 من حجم الإصدار، ثقة المستثمرين في الملائة المالية للشركة، حيث حصلت الشركة على تصنيف ائتماني -A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الانتماني «ميريس».

وعلّقت منن عوض الله رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي – مصر على أن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه كونه أول إصدار لسندات اسمية في قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية.

كما أشارت الى أن مشاركة البنك التجاري الدولي – مصر كمستشار مالي ومدير للإصدار ترتكز على حرص البنك التجاري الدولي – مصر الدائم لدعم الشركات العاملة في جميع المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية و سوق السندات المصري. كما أعربت عن اعتزازها بمشاركة بعض من كبرى صناديق الاستثمار بمصر في هذا الإصدار والذي يأتي تماشيا مع توجيهات هيئة الرقابة المالية.

جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي – مصر قام بدور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية ووكيل الضمان للعملية، وقام مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح، فيما قام مكتب تشينج للمحاسبة والمراجعة بدور مراقب حسابات الإصدار.