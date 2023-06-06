«التجاري الدولي» يتقدم بمستندات زيادة رأس المال بقيمة 204.4 مليون جنيه

تقدم البنك التجاري الدولي، بمستندات قيد زياد رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 204.44 مليون جنيه، عبر إصدار 20.44 مليون سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم.
وذلك لزيادة رأس المال المدفوع والمصدر للبنك التجاري الدولي من 29.99 مليار جنيه، إلى 30.19 مليار جنيه.
وأشارت إدارة البورصة إلى أن الزيادة مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية وتمثل الزيادة الشريحة الرابعة عشر لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين ( نظام الوعد بالبيع ) بالبنك.
ونوهت إدارة البورصة بأن المستندات المقدمة من البنك التجاري الدولي جار فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.