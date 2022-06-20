«التجاري الدولي» يتعاون مع «فيزا» لإطلاق مبادرة «She’s Next» لدعم رائدات الأعمال اقتصاديًا

أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، والمسجلة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، اليوم عن إطلاق مبادرتها العالمية She’s Next في مصر، لتمكين ودعم رائدات الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة اقتصاديًا، وتم إطلاق المبادرة بالشراكة مع البنك التجاري الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وتعد وكالة التنمية الدولية الرائدة عالمياَ هي العامل المحفز الذي يقود نتائج التنمية. وتمثل مبادرة She’s Next برنامج دعم عالمي، يقدم الإرشادات والأدوات العملية اللازمة لازدهار المشاريع الصغيرة التي تديرها النساء، بدءاً من فرص التواصل والمشورة إلى فرص تمويل.

واستثمرت Visa منذ عام 2020 ما يزيد على 2.2 مليون دولار في 200 منحةً وبرنامجاً تدريبياً لرائدات الأعمال ومالكات الشركات الصغيرة والمتوسطة من النساء على مستوى العالم عبر برنامج منح مبادرة ” She’s Next ” في العديد من البلاد، ومن ضمنها كندا والهند وإيرلندا.

ويمكن لسيدات الأعمال في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية الانضمام إلى المبادرة والتقدم بطلب للحصول على تمويل والوصول إلى شبكة من رواد الأعمال والمراجع التعليمية التي جمعتها Visa بالاستفادة من نتائج الدراسة التي أجرتها مؤخراً وتركزت حول التحديات التي تواجه رائدات الأعمال من النساء. وفيما يلي استعراض لأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

وأوضحت غالبية السيدات (69%) أن الحصول على تمويل لمشاريعهن كان تحدياً كبيراً، في حين اعتمدت 77% منهن على مدخراتهن الشخصية لإطلاق مشاريعهن. وقال 53% منهن أن الصعوبة الكبرى كانت في العثور على شريك للمشروع، وأبدت 4 من أصل 6 سيدات قلقاً بشأن استمرارية نجاح شركاتهن الناشئة على المدى الطويل.

أكدت ثلاث من كل 10 نساء (32%) أن نظرة المجتمع للمرأة أثرت سلباً على عملهن كرائدات أعمال، وقالت 80% منهن إن النظرة المجتمعية كان لها دور في اختيارهن لمشاريعهن.

أشارت 2 من كل 3 سيدات إلى قبولهن للمدفوعات النقدية وغير النقدية من العملاء. وأعرب أكثر من النصف (53%) عن نيتهن الاستفادة من تمويل إضافي للاستثمار في التقنيات الجديدة للدعاية والتسويق.

مثّل الاستقلال المالي الدافع الرئيسي لبدء السيدات بتأسيس شركاتهن، تلا ذلك الرغبة بتحقيق أحلامهن؛ والقدرة على الاستفادة من وقتهن بالشكل الأمثل، وفرصة أخذ زمام المبادرة وقيادة فريق عمل واتخاذ القرارات اللاتي سيتحملن مسؤولية تأثيرها على أعمالهن.

وشملت الجوانب التي رغبت رائدات الأعمال في تعلم المزيد عنها وضع أهداف ربحية لمشاريعهن؛ وكيفية تطوير استراتيجيات أقوى؛ وسبل تجنب تبعات جائحة كوفيد-19. وعلاوة على ذلك، تضم مبادرة “She’s Next” سلسلة من البرامج الإرشادية والتي ستتيح لرائدات الأعمال الاستفادة من الخبرات العملية لقائدات بارزات من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأدوات والمراجع العلمية القيمة التي يحتجنها لتطوير شركاتهن.

ومن خلال اتفاقية الشراكة الجديدة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة فيزا ستوفر مبادرة “She’s Next” للنساء المشاركات فرصاً فريدة للتواصل والتفاعل مع الأطراف المعنية والعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (MSMEs) التي تقودها النساء.

كما ستعمل هذه الشراكة على تسهيل استخدام منصات الدفع الإلكتروني لتعزيز الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، ومن خلال هذا التعاون، ستتلقى المئات من الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة تدريبًا على بناء القدرات.

وفرصًا للانضمام إلى الأسواق عبر الإنترنت، ورقمنه سلاسل التوريد الخاصة بها، وإدخال أنظمة الدفع الرقمية لعملائهم. كما سيتم توسيع فرص التجارة الإلكترونية لإتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية، وخاصة للشركات الصغيرة التي تقودها النساء.

وعلقت ملاك البابا، مدير عام فيزا مصر قائلة: “تواجه النساء اللاتي يمتلكن شركات أو يشغلن مناصب إدارية الكثير من التحديات الاستثنائية، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى رأس المال، والتواصل مع نظرائهن.

بالإضافة إلى الضغوط المجتمعية. لهذا السبب نحن متحمسون لدعم وتمكين سيدات الأعمال في جميع أنحاء مصر من خلال برنامج المنح الأول She’s Next ونوفر إمكانية الوصول إلى التدريب والدعم من خلال IFundWomen .

بالإضافة إلى منحة تمويلية قدرها 10,000 دولار أمريكي. كما يشرفنا أن نتشارك مع البنك التجاري الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اللذان سيساعدان فيزا في مهمتها ليس فقط لتمكين رائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن أيضًا في خلق بيئة داعمة لهن يمكنهن من خلالها النمو والازدهار”.

وفي سياق متصل، أعرب هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك التجاري الدولي، عن مدى اعتزازه بتلك الشراكة التي تتماشى مع استراتيجية CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة.

وأضاف أن البنك يسعي من خلال هذه المبادرة إلى تعظيم الاستفادة من شبكة الشركاء الدوليين لشركة VISA وقوة علامتها التجارية لرفع الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه السيدات من رواد الأعمال في التنمية الاقتصادية، من خلال دعمهم بمنحة مالية مناسبة وتوفير الأدوات اللازمة لتنمية وتطوير أعمالهن.

ومن جانبه قال مارك درايفر، القائم بأعمال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، “تأتي هذه الشراكة تأكيداً على التزام حكومة الولايات المتحدة بتمكين المرأة ودعمها، ومن خلال التعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفيزا.

ستتاح الفرصة لخمس شركات مصرية تقودها سيدات للفوز بمنحة قدرها 10000 دولار أمريكي لتنمية أعمالهن. كما ستكتسب مئات من رائدات الأعمال مهارات جديدة من خلال التدريب، وستتاح لها إمكانية الوصول إلى موارد التعلم للارتقاء بمهنهن وأعمالهن إلى المستوى التالي”.

وبالإضافة إلى التعاون مع CIB وUSAID كشريكين محليين، تحظى مبادرة “She’s Next ” بدعم من شريك Visa العالمي IFundWomen، وهي منصة تمويل وتعليم مصممة لدعم رائدات الأعمال.

وستعمل على تزويدهن بتدريبات وورش عمل مميزة بإشراف نخبة من رواد الأعمال، وفرص التواصل مع نظرائهن، بالإضافة إلى توفير برامج التدريب ومنتدى على منصة سلاك (Slack) للتواصل، وسلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية المصممة خصيصاً لدعم النساء اللاتي يمتلكن شركات صغيرة، وذلك بهدف تنمية عروض ومحتوى أعمالهن.

يهدف هذا البرنامج الى دعم رؤية Visa لتمكين 50 مليون شركة صغيرة حول العالم رقميا، و ذلك بهدف مساعدتهم على التعافى من جائحة COVID-19. و بصفتها المحرك الموثوق للتجارة، توفر Visa أيضا الوصول الى المعرفة و الأدوات الخاصة بريادة الاعمال في العصر الرقمى عبر منصة مهارات الاعمال PBS. و سيدعم She’s Next الشركات الصغيرة بشكل أكبر، مع التركيز على تمكين رائدات الاعمال الواعدات.

يذكر أن Visa قد وجهت دعوة لرائدات الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من جميع القطاعات للمشاركة في برنامج Visa She’s Next” “

. وستتلقى الشركات الفائزة ورش عمل تعليمية ومجموعة من التوجيهات والإرشادات المتواصلة على مدار عام كامل من منصة IFundWomen للمساعدة في تنمية أعمالهم، علماً بأن باب التقديم مفتوح حتى يوم 20 يوليو 2022.