«التجاري الدولي» يتصدر تنفيذات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

تصدّر سهم البنك التجاري الدولي- مصر قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم البنك استحوذ على 6.03% من التداولات بقيمة 511.7 مليون جنيه.

واحتل سهم أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات صدارة تعاملات بورصة النيل، الأسبوع الماضي، هابطًا 1.45% بقيم تداولات 7.59 مليون جنيه.

يذكر أن مؤشرات البورصة قد تراجعت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب.

وذكر تقرير البورصة أن سهم فرتيكا للصناعة والتجارة تذيّل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 6.24 جنيه.

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.34% ليصل إلى 10678 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.19% إلى 1832 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.28% إلى 2786 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 2.1%، ما يعادل 15 مليار جنيه، ليغلق عند 700.1 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع، خلال تعاملات الأسبوع ، بقيمة 438 مليون جنيه تقريباً، بعد استحواذهم على 17.1% من التداولات.

وفضّل العرب الشراء خلال تعاملات الاسبوع بقيمة 6.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات النشطة بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 710 ملايين جنيه.

وتزيل قطاع المرافق القائمة بتداولات هزيلة بلغت 2.5 مليون جنيه فقط.

يذكر ان مؤشرات البورصة قد انخفضت بشكل جماعي خلال تعاملات جلسة امس الخميس، اخر جلسات الاسبوع، بدفع مبيعات أجنبية وحجم تداولات 957 مليون جنيه على الأسهم.

وانخفض المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.63% عند 10678 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.63%، ليسجل 1832 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.71% إلى 2786 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 975 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 13 سهمًا من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 106، وبقي 70 دون تغيير.