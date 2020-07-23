التجاري الدولي يتصدر تنفيذات البورصة بحصة 16.3% خلال أسبوع (جراف)

تصدر سهم البنك التجاري الدولي – مصر قائمة أعلى 10 أسهم مقيدة فى البورصة من حيث قيم التداول الأسبوع الماضي، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم البنك استحوذ على 16.3% من التداولات بقيمة 640.6 مليون جنيه، ثم سهم شركة العربية لحليج الأقطان بنسبة 6.6% وقيم تداول 260 مليون جنيه.

وجاء سهم العربية لإدارة الأصول في المرتبة الثالثة بحصة 4.9% وقيم 191.1 مليون جنيه، ثم الحديد والصلب المصرية 4.3% بقيمة 170.9 مليون جنيه، تلاه سهم “سي آي كابيتال” القابضة بنسبة 3.9% وتداولات بلغت 151.8 مليون جنيه.

واحتل الترتيب من السادس حتى العاشر كل من دايس وبلتون والمجموعة المالية هيرميس والسويدي وسوديك بقيم تداول تراوحت بين 97.7 و130.5 مليون جنيه.

يذكر أن مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المستتثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بشكل محدود بلغ 0.18% إلى مستوى 10459 نقطة.

وقفز مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.81% إلى 1494 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 3.85% إلى 2287 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.29% ما يعادل 1.6 مليار جنيه ليغلق عند 576.5 مليار جنيه مقابل 574.9 مليار الأسبوع السابق له.

وأشار تقرير البورصة إلى أن قيم التداول زادت بنحو 1.1 مليار جنيه لتصل إلى 8.5 مليار جنيه مقابل 7.4 مليار الأسبوع السابق له..

واستحوذت الأسهم على 79.11% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات 20.89% خلال الأسبوع.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة أمس الأربعاء، (آخر جلسات الأسبوع) على أداء متأرجح لمؤشراتها ، وانخفاض رأسمالها السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.93 % إلى 10495 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.27% إلى 1494 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.92% عند 2287 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 887 مليون جنيه، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللون الأحمر والأخضر، وصعد 86 من إجمالى 176، بينما هبط 63، وبقي 27 دون تغيير.

وانخفض رأس المال السوقى للبورصة إلى 576.5 مليار جنيه بنهاية الجلسة، بانخفاض قدره 1.8 مليار مقارنة بإغلاق أمس الأول.