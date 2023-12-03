«التجاري الدولي» يتصدر تعاملات «FIX» بالبورصة في نوفمبر الماضي

تمكنت “التجاري الدولي” للسمسرة في الأوراق المالية من اقتناص صدارة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية من حيث تعاملات FIX خلال نوفمبر الماضي، بقيم تداولات تصل إلي 10.8 مليار جنيه، وحصة سوقية 8.2%، من خلال 194.4 ألف عملية علي 1.98 مليار ورقة مالية.

واقتنصت شركة “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية وصافة الترتيب من حيث تعاملات FIX خلال نوفمبر المنصرم، عقب استحواذها علي حصة سوقية تعادل نحو 7.5%، وقيم تداولات تصل إلي 9.96 مليار جنيه، بحجم تنفيذات بلغت 3.46 مليار ورقة مالية، منفذة عبر 262.1 ألف عملية.

وجاءت “مباشر” لتداول الأوراق المالية والسندات في المرتبة الثالثة، مستحوذة بذلك علي حصة سوقية تصل إلى 7.3%، بقيم تداولات تقدر بنحو 9.64 مليار جينه، مُنفذة على 3.9 مليار سهم، من خلال 355.6 ألف عملية.

ونجحت “ثاندر” لتداول الأوراق المالية من اقتناص المركز الرابع في ترتيب شركات السمسرة من حيث تعاملات FIX، بتسجيلها لقيم تداولات تصل إلي 9.6 مليار جنيه، وحصة سوقية 7.3%، من خلال 1.2 مليون عملية علي 3.7 مليار ورقة مالية.

واستحوذت شركة “عربية أون لاين” للوساطة في الأوراق المالية على المرتبة الخامسة، عقب اقتناصها لحصة سوقية تعادل نحو 5.4%، وقيم تداولات تصل إلى 7.1 مليار جنيه، بحجم تنفيذات بلغت 3.01 مليار ورقة مالية، منفذة عبر 237.5 ألف عملية.

وتمكنت “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية من الوصول للمركز السادس في ترتيب شركات السمسرة من حيث تعاملات FIX خلال نوفمبر الماضي، ليلها “أسطول” لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات في المرتبة السابعة، و “إي أف جي هيرميس” الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في الثامنة، و “تايكون” للوساطة في الأوراق المالية في التاسعة، وأخيرًا جاءت “بلتون” لتداول الأوراق المالية محتلة المركز الأخير ضمن العشرة الأوائل.