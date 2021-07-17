«التجاري الدولي» يتصدر تعاملات البورصة بـ 698 مليون جنيه الأسبوع الماضي

تصدّر سهم البنك التجاري الدولي – مصر قائمة الأسهم المقيدة في البورصة من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم البنك استحوذ على 10.2% من التداولات بقيمة 698 مليون جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا قويا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي ارتفع بنسبة 3.7% ليصل إلى مستوى 10561 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.68% إلى 2474 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 5.39% إلى 3428 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 3.32% بما يعادل 22 مليار جنيه ليسجل مستوى 679.7 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة الخميس آخر جلسات الأسبوع، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “Egx30” بنسبة 0.39% عند 10561 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.18 % إلى 2474 نقطة، في حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.46% إلى 3428 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.6 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، وصعد 94 سهمًا من إجمالى 194 متداولًا، بينما هبط 74، وبقي 26 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

وقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار أجازة عيد الأضحى من يوم الاثتين وحتى الخميس على أن يستنأف التداول اعتبارا من الأحد بعد القادم.

وتوقّع خبراء البورصة المصرية أداءً عرضيًّا خلال الأسبوع الحالي، فى نطاق 10000 و10400 نقطة، وسط تحفظ المستثمرين مع اقتراب إجازة عيد الأضحى الطويلة نسبيًّا.

وأشاروا إلى أن مستثمري السوق يتجهون عادة إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية قبيل فترة الإجازات، بجانب الاتجاه البيعي الذي يسيطر عادة على السوق في مثل هذه الفترات.

وقال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن الأسبوع الحالى سيشهد حالة من الحذر والتحفظ تسيطر على المستثمرين، بسبب اقتراب إجازة عيد الأضحى، فضلًا عن سيطرة الاتجاه البيعي.

ولفت إلى أن مستثمرى السوق عادةً ما يتجهون خلال هذه الفترات إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية، وتأجيل إعادة بناء مراكزهم الاستثمارية لما بعد انتهاء الإجازة.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك سيتحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق عرضى بين مستويات 10000 و10400 نقطة، هذا الأسبوع.

وأوضح أن قطاعي الأدوية، والقطاع الصحي لا تزال هى الأفضل، والأكثر جاذبية للمستثمرين، لافتًا إلى وجود حركة شرائية من المستثمرين العرب فى القطاع العقاري.

من جانبها قالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد حالة من الهدوء حاليًّا، تدفعها للتحرك فى نطاق 10100 و10400 نقطة.

وأرجعت ذلك إلى اقتراب فترة الإجازة، ومحدودية السيولة بالسوق، وتحركها من قطاع إلى آخر، وعدم وجود محفزات تخلق حركة بالسوق.