التجاري الدولي يتصدر تداولات السوق الرئيسية بالبورصة المصرية أكتوبر الماضي

تصدَّر سهم البنك التجاري الدولي أسهم السوق الرئيسية بالبورصة المصرية من حيث قيم التداولات، دون الصفقات، في أكتوبر، بقيمة 3.7 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من التعاملات.

وسجلت كمية التعاملات على السهم الأسبوع الماضي 135 مليون ورقة مالية، ما قاد السهم إلى تحقيق صعود نسبته 28.93% مغلقًا عند مستوى 32.4 جنيه.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات المجموعة المالية هيرميس لتداول الأوراق المالية بنسبة 5.3% من التعاملات، بقيمة 1.18 مليار جنيه، ثم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 3.4% من التداولات بقيمة 772 مليون جنيه.

ورابعًا جاء سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 3.3% من التداولات بقيمة 756 مليون جنيه، ثم فوري لتكنولوجيا البنوك بنسبة 3.1% من التعاملات بقيمة 703.9 مليون جنيه.

شهدت البورصة المصرية مكاسب قوية شهرية في أكتوبر المنتهي، على صعيد مؤشرها الرئيس “EGX30″، ورأس المال السوقي؛ مدعومة بتحرير جديد لسعر الصرف أضاف على أسعار الأسهم مزيدا من الجاذبية.

واقتنص المؤشر الثلاثيني النصيب الأكبر من المكاسب منهيًا تعاملات أكتوبر صاعدًا 15.72% مغلقًا عند 11372 نقطة، وتعدّ نسبة الصعود هذه أعلى نسبة صعود شهرية على الإطلاق للمؤشر منذ بداية العام.

وارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05% مغلقًا عند 2251 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقًا بنسبة 2.73% مغلقًا عند 3275 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب قيمتها 76.6 مليار جنيه، منهيًا الشهر عند مستوى 764.7 مليار جنيه، مقارنة بـ688.1 مليار جنيه.

وسجلت التداولات 44.5 مليار جنيه، واقتنصت الأسهم 59.65% من التعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 40.35%.

وسجل العرب صافي مشتريات قيمتها 606 ملايين جنيه، بنسبة 9.1% من التداولات، بينما بلغت مبيعات الأجانب 1.845 مليار جنيه بنسبة 10.6% من التداولات، وكان نصيب المصريين 80.3%.