«التجاري الدولي» يتصدر تداولات البورصة المصرية بـ 256.6 مليون جنيه (جراف)

تصدر سهم «البنك التجاري الدولي» تداولات البورصة المصرية مع ختام أولى جلسات الأسبوع الجاري بقيمة 256.6 مليون جنيه بدون الصفقات بعد التعامل على 4.8 مليون ورقة مالية.

وحصدت «بلتون المالية القابضة» المرتبة الثانية بقيمة 150.8 مليون جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير في الثالثة بـ 124.7 مليون جنيه، يليها الشرقية- إيسترن كومباني في الرابعة بـ 96.9 مليون جنيه ثم الإسماعيلية مصر للدواجن في الخامسة بـ 78.8 مليون جنيه.

وحلت «زهراء المعادي للاستثمار والتعمير» في المرتبة السادسة بـ 74.98 مليون جنيه، و «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في السابعة بـ 71.4 مليون جنيه، يليها « سيدي كرير للبتروكيماويات» في الثامنة بـ 63.8 مليون جنيه، و «حديد عز» في التاسعة بـ 58.7 مليون جنيه، ثم «شارم دريمز للاستثمار السياحي» في العاشرة بـ 51.4 مليون جنيه.

الجراف التالي يوضح ترتيب أعلى 10 أسهم من حيث قيمة التداولات في البورصة المصرية خلال جلسة الأحد