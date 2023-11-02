التجاري الدولي يتصدر تداولات البورصة المصرية في أولى جلسات نوفمبر

تصدر سهم البنك التجاري الدولي تداولات السوق الرئيسية البورصة المصرية مع ختام أولى جلسات شهر نوفمبر من العام الجاري بعدما استحوذ على 13% من إجمالي تعاملات الأسهم.

وسجلت قيمة التداولات 10.2 مليار جنيه بعد التعامل على 806 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 112 ألف عملية؛ إذ استحوذت الأسهم على 35.04% من إجمالي تعاملات داخل المقصورة.

التجاري الدولي على قمة التداولات بـ 447.12 مليون جنيه

اعتلى سهم البنك التجاري الدولي تداولات السوق الرئيسية بالبورصة المصرية مع ختام تداولات جلسة الأربعاء بقيمة 447.12 مليون جنيه بعد التعامل على 7.28 مليون ورقة مالية.

وحصد سهم بلتون المالية القابضة المرتبة الثانية بقيمة تداولات 421.39 مليون جنيه وبحصة 12.3% من إجمالي التعامل على الأسهم.

وحل سهم مصر لإنتاج الأسمدة موبكو في المركز الثالث بقيمة 304.98 مليون جنيه من خلال تنفيذ 571.88 ألف ورقة مالية.

وحصل سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية على الرابع بقيمة 166.5 مليون جنيه من خلال تنفيذ 2.2 مليون ورقة مالية.

وفي المركز الخامس، جاء سهم الشرقية – ايسترن كومباني بقيمة تداولات 159.99 مليون جنيه بحصة سوقية 4.7%.

وفي السادس، سجل سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير تداولات بقيمة 139.6 مليون جنيه من خلال تنفيذ 11.9 مليون ورقة مالية.

وفي السابع، سجل سهم بالم هيلز للتعمير تداولات بقيمة 119.8 مليون جنيه من خلال التعامل على 47.2 مليون ورقة مالية.

وفي الثامن، حصد سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة تداولات بقيمة 102.3 مليون جنيه من خلال تنفيذ 4.48 مليون ورقة مالية.

وفي التاسع، حصل سهم مصر الوطنية للصلب على تداولات بقيمة 82.5 مليون جنيه من خلال تنفيذ 38.9 مليون ورقة مالية.

وفي العاشر، سجل سهم أوراسكوم للتنمية مصر تداولات بقيمة 78.36 مليون جنيه وبحصة سوقية 2.3%.