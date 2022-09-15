«التجاري الدولي» يتصدر الأسهم النشطة في البورصة الأسبوع الماضي

تصدّر سهم البنك التجاري الدولي- مصر قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم البنك استحوذ على 12.2% من التداولات بقيمة 871.5 مليون جنيه، صاعدًا 0.44%.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.8% ليصل إلى 10079 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.27% إلى 2267 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.01 % إلى 3223 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 8.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 694.4 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع خلال تعاملات الأسبوع بقيمة 806 ملايين جنيه، بعد استحواذهم على 13.5% من التداولات.

وفضّل العرب الشراء بقيمة 20.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على هبوط جماعي بضغط بيعي من المستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 10079 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.17% ليسجل 2267 نقطة، و“egx100” الأوسع نطاقًا 0.49% ليبلغ 3223 نقطة.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة أمس، على هبوط جماعي لمؤشراتها بحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.96% عند 10193 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.34%، ليسجل 2271 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 1.52% مسجلًا 3239 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، بحجم تداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين، على صعود طفيف متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، بحجم تداولات 1.6 مليار جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الأحد، على صعود مماثل بحجم تداولات 1.18 مليار جنيه.