التجاري الدولي يتصدر الأسهم النشطة بالبورصة الأسبوع الماضي

تصدّر سهم البنك التجاري الدولي – مصر قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم البنك ارتفع 1.37%، واستحوذ على 18.3% من التداولات بقيمة 1.51 مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته الخميس، وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع، بنسبة 2.11% ليصل إلى 12779 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.37% إلى 2516 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.44% إلى 3637 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 20 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 841.2 مليار جنيه.