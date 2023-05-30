«التجاري الدولي» يتصدر أسهم السوق الرئيسي من حيث قيمة التداولات

تصدر البنك التجاري الدولي أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسي بالبورصة المصرية من حيث قيمة التداولات بـ 243.37 مليون جنيه.
وجاءت المجموعة المالية هيرمس القابضة في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 206.2 مليون جنيه تليها شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بـ 198.2 مليون ثم بلتون القابضة بـ 193.5 مليون جنيه تتبعها فوري بـ 189.7 مليون.
وفي المرتبة السادسة، تربعت المصرية للاتصالات بـ 135.5 مليون جنيه، وفي السابعة أوراسكوم كونستراكشون بـ 103.3 مليون ثم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بـ 97.9 مليون فمدينة نصر للإسكانو التعمير في التاسعة بـ 97.89 مليون، وفي المرتية الاخيرة جاءت سيدي كرير للبتروكيماويات بـ 77.09 مليون جنيه.