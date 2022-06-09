«التجاري الدولي» يتربع على عرش قائمة «فوربس» لأقوى 50 شركة فى مصر

حصل CIB على المركز الأول بقائمة فوربس الشرق الأوسط “لأقوى 50 شركة في مصر” والتي تضم الشركات الأكثر ربحية والأعلى من حيث القيمة السوقية والأصول في البلاد.

أعلنت مؤسسة فوربس العالمية عن تصدر البنك التجاري الدولي CIB)) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – قائمة “فوربس” لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2022، حيث جاء فى المركز الأول بإجمالي أصول تبلغ 26.8 مليار دولار في نهاية عام 2021.

وتضم قائمة فوربس الشرق الأوسط “أقوى 50 شركة في مصر لعام 2022” الشركات الأكثر ربحية والأعلى من حيث القيمة السوقية والأصول، حيث يبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالقائمة نحو 28.5 مليار دولار، بمجموع أصول يتخطى 142 مليار دولار، بينما وصلت المبيعات الإجمالية للشركات إلى 39.1 مليار دولار، ومجموع صافي الأرباح لـ 5.4 مليار دولار.

سجلت أصول CIB نحو 498.2 مليار جنيه بما يعادل 26.8 مليار دولار أمريكي (18.59جم: 1 دولار أمريكي)، بزيادة 16.45% مقارنة بنفس الفترة لعام2020، وقد حقق البنك صافى ربح بقيمة 13.26 مليار جنيه بما يعادل 713.9 مليون دولار بزيادة 29.6% مقارنة بنفس الفترة لعام 2020،.

حقق البنك عائد قروض وإيرادات مشابهة بقيمة 45.07 مليار جنيه خلال 2021 بما يعادل 2.4 مليار دولار.

وفي هذا السياق، صرح حسين أباظة، المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب لـCIB، إن البنك يعتز بكونه على قمة الشركات المصرية، حيث يحرص دائمًا على المساهمة بقوة فى بناء وتنمية الاقتصاد القومى، ويواصل جهوده وتطلعاته نحو مستقبل أفضل لكافة القطاعات الاقتصادية التى يحرص على تمويلها ودعمها بكافة السبل، حيث يعتبر القطاع المصرفى المصرى أحد أهم القطاعات الرئيسية الداعمة لمستهدفات التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن CIB، نجح فى مواصله نموه المسجل بنهاية العام الماضى 2021، ليحقق مزيدًا من النمو والتقدم خلال الربع الأول من العام الحالى 2022.

حيث ارتفعت إجمالى أصول البنك من 498.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى لتصل إلى 524.8 مليار جنيه فى نهاية مارس 2022، كما ارتفع صافى الربح ليصل إلى 4.25 مليار جنيه خلال الربع الأول لعام 2022، مقابل 2.8 مليار جنيه خلال الربع الأول لعام 2021.

كما ارتفع عائد القروض والإيرادات إلى 12 مليار جنيه، مقابل 10.1 مليار جنيه خلال الربع الأول لعام 2021.

جدير بالذكر أن القائمة تضم 16 شركة بقطاعي البنوك والخدمات المالية، و8 شركات بقطاع العقارات، و7 شركات بقطاع الصناعة. وقد قام فريق “فوربس” بجمع البحوث والمعلومات والبيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للشركات المدرجة في البورصة المصرية.

ثم صنّف الشركات وفقًا للقيمة السوقية، والمبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح للعام المالي 2021، وقد تم استبعاد الشركات التي لم تفصح عن القوائم المالية المجمعة والمدققة للعام المالي2021، وذلك حتى 20 أبريل/ نيسان 2022.