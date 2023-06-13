«التجاري الدولي» و«IFC» يؤهلان «جامعة الجيزة» للحصول على أعلى اعتماد للمباني الخضراء

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر CIB بالتعاون مع IFC



برنامج استدامة القطاعات Sustaining Sectors

، عن تأهيله جامعة الجيزة الجديدة للحصول على أعلى اعتماد للمباني الخضراء “EDGE ADVANCED” تحت مظلة برنامجي السندات الخضراء واستدامة القطاعات.

وقال البنك في بيان إنه يأتي ذلك في إطار تفعيل البنك التجاري الدولي لبرنامج استدامة القطاعات ” “Sustaining Sectors، والذى يهدف إلى دعم ورفع قدرات الشركات العاملة بالقطاعات المختلفة ووعيها بمزايا التمويل المستدام.

ويعلن CIB عن حصول شركة الجيزة الجديدة للبنية الأساسية و الخدمات التعليمية (NGU) ، إحدى شركات الجيزة الجديدة على شهادة المباني الخضراء المتقدمة EDGE ADVANCED “.

ويعد “اعتماد المباني الخضراء” هو إحدي المنظومات الفعالة لبرنامج ” استدامة القطاعات” والذي تبلور في سياق الإصدار الناجح للسندات الخضراء بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، وهو يهدف الى تمكين الشركات في كل القطاعات علي استيعاب التوجهات والتقنيات الجديدة في أساليب البناء بحيث تواكب وتتكيف مع فرص وتحديات تغير المناخ.

وأفاد البنك أنه تم تأهيل شركة الجيزة الجديدة للبنية الأساسية و الخدمات التعليمية (NGU) من خلال قيام فريق العمل بالبنك من خبراء التقييم البيئي بإجراء زيارات ميدانية “Walk-through Audits” والتنسيق مع كوادر الشركة للمساعدة في إجراءات التسجيل واستيفاء كافة المعايير المطلوبة لمبنى كلية الهندسة في جامعة الجيزة الجديدة للحصول على شهادة الEDGE وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولي (IFC) التي قامت بتقديم الدعم الفني للجامعة.

جدير بالذكر، أن الجامعة قد تجاوزت الحد الأدنى المطلوب لتقليل الاستهلاك، حيث نجح برنامج “استدامة القطاعات” في دعم الجامعة في توفير استهلاكها من الطاقة بنسبة 46%، ومن المياه بنسبة 54%، كما قللت استهلاك المواد الخام بنسبة 30%، والذي جعلها مؤهلة للحصول على شهادة EDGE ADVANCED، وتشير التقديرات إلى أن جامعة الجيزة الجديدة ستقلل من استهلاكها للمياه والطاقة بشكل ملحوظ، وقد حصلت بالفعل على منحة تغطي 2.8% من التسهيل المطلوب لإنشاء المبنى بالمعادل للدولار الأمريكي.



وفي هذا السياق، أشاد عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي باحترافية شركة الجيزة الجديدة للتنمية و التطوير العقاري وحرصها علي المحافظة علي ريادتها ونموها عن طريق انتهاج أفضل الممارسات العالمية وأن عملية التأهيل للاعتماد استلزمت التنسيق الكامل بين فريقي البنك ومؤسسة التمويل الدولي مما يبرهن علي أهمية الدور والتعاون المشترك بين القطاع المصرفي والمؤسسات المالية متعددة الاطراف.

وأضاف أن منظومة التمويل المستدام بالبنك تحرص علي توفير دعم متكامل لعملائه من كافة القطاعات الاقتصادية؛ لتمكينهم من حسن التعامل مع فرص وتحديات المناخ للمحافظة علي قدرتهم علي نمو ومواكبة التطورات والمستجدات المحلية والعالمية التي طرأت علي كافة القطاعات وبالتالي تؤثر علي فرص نموها.

وأكد أنه جار الآن التنسيق بينه ومؤسسة التمويل الدولية لإعداد مجموعة جديدة من الشركات من العملاء للإلمام بمعاملات البناء الأخضر سواء في القطاع الصناعي او التشييد والبناء او المطورين، مما يساعدهم على اعتماد حلول بناء منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة ، يدعم علامتهم التجارية و قدرتهم التنافسية.