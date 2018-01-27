التجاري الدولي و هيرمس تصعدان 2.7% فى تعاملات gdr’s

تمكنت شهادتا إيداع “التجاري الدولي” و”المجموعة المالية “هيرمس” من الصعود فى تعاملات شهادات اﻹيداع المصرية المقيدة في بورصة “لندن” وذلك بتعاملات أمس الجمعة .

وسجلت شهادة “التجاري الدولي” صعودًا بنحو 2.7% لتصل إلي 4.54 دولار، مقارنة بـ 4.42 دولار الأسبوع السابق له، كما ارتفعت شهادة “هيرمس” بالنسبة ذاتها لتصل إلي 2.32 دولار، مقارنة بـ 2.26 دولار اﻷسبوع الماضي .

فيما خيم الثبات على باقي الشهادات النشطة، وهي “اوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا” عند 0.18 دولار، وشهادة إيداع “إيديتا” للصناعات الغذائية” عند 5 دولارات، إضافة إلي شهادة إيداع “المصرية للاتصالات” عند 3.10 دوﻻر.

وخيم التراجع على مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق مؤشرها الرئيسي “egx30” عند 15171 نقطة بهبوط 1.56%، وعلى جانب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” فقد سجل تراجعًا بـ 0.95% ليصل إلي 847 نقطة، وهبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنحو 1% عند 2017 نقطة .